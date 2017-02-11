Листовки с предупреждением о мошеннице появились в зеленоградских дошкольных учреждениях: некая особа под видом мамы проникает в детские сады и совершает кражи.
Благодаря записи с камеры видеонаблюдения и описаниям свидетелей, удалось установить приметы воровки. Женщине на вид до 30 лет, рост около 170 сантиметров. Худощавая, со славянской внешностью. Темноглазая, с острыми чертами лица, выделяющимися скулами и длинным острым носом. Голос низкий.
Одета во всё чёрное: вязаная шапка, куртка до колен с поясом, поверх куртки вокруг шеи обмотан вязаный шарф. Обута в тёмные кеды с белыми подошвами. Через плечо — средних размеров чёрная женская сумка на ремне, с блестящей металлической эмблемой в два-три сантиметра.
Как сказано в распечатке-предупреждении, мошенница хорошо ориентируется в здании и может пользоваться картой «проход — питание». Держится уверенно и легко входит в доверие.
Несмотря на распространённую по дошкольным учреждениям информацию, в оперативных сводках по городу подобные происшествия не значатся, сообщили Zelenograd.ru в окружной полиции.
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