Листовки с предупреждением о мошеннице появились в зеленоградских дошкольных учреждениях: некая особа под видом мамы проникает в детские сады и совершает кражи.

Благодаря записи с камеры видеонаблюдения и описаниям свидетелей, удалось установить приметы воровки. Женщине на вид до 30 лет, рост около 170 сантиметров. Худощавая, со славянской внешностью. Темноглазая, с острыми чертами лица, выделяющимися скулами и длинным острым носом. Голос низкий.

Одета во всё чёрное: вязаная шапка, куртка до колен с поясом, поверх куртки вокруг шеи обмотан вязаный шарф. Обута в тёмные кеды с белыми подошвами. Через плечо — средних размеров чёрная женская сумка на ремне, с блестящей металлической эмблемой в два-три сантиметра.