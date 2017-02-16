В ресторане детям предлагают раскраски, в планах — аниматор. Хотя, конечно, соперничать с расположенным рядом рестораном «Андерсен», довольно сильно «заточенным» на посещение именно с детьми, будет не просто. Но по деньгам средний обед или ужин в траттории выйдет несколько дешевле, чем в «Андерсене», к тому же, меню пока не включает в себя алкогольные напитки, которые можно приносить с собой.

По праздникам в помещении ресторана играют приглашённые музыканты, как привычные уже диджеи, так и живая музыка. По вечерам и в праздники посетителей бывает много, и менеджер советует заранее бронировать столик. А днём вполне можно выпить чашку хорошего капучино (200 рублей) в практически пустом зале.