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Вкусовщина. Траттория ди Джулия — «Здесь не боятся Ревизорро» 16.02.2017 ZELENOGRAD.RU

Новый ресторан итальянской кухни, Траттория ди Джулия, открылся на площади Юности, в помещении недолго проработавшего кафе Roosters.

Между рестораном «Кружка» и фастфудом KFC теперь — Траттория ди Джулия
Фото: Екатерина Шокурова / Zelenograd.ru

Большие окна освещают просторное уютное помещение. В меню — итальянские блюда: брускетты, карпаччо, капрезе, ризотто и пасты. Звучит замечательно, но нельзя назвать салат Цезарь (380 рублей) или пиццу Сальмоне (590 рублей) лучшими в Зеленограде. Хотя менеджер траттории рассказывает, что отличительной особенностью их заведения является почти полный отказ от полуфабрикатов и заморозки, а на дверях висит наклейка: «Здесь не боятся Ревизорро».

Зал после Roosters полностью переделали в итальянском стиле — интересно, надолго ли
Фото: Екатерина Шокурова / Zelenograd.ru
Фото: Екатерина Шокурова / Zelenograd.ru

Юный официант оказался не очень умелым, но крайне старателен и обаятелен, и разлитый им суп воспринимается как забавное происшествие и повод улыбнуться, а не как серьёзный промах. А вот нежелание оставить меню после того, как заказ сделан, несколько удивляет. Особенно учитывая почти полное отсутствие посетителей в этот момент, то есть очереди на меню не стоит. Но это не из-за лени официанта — скорее это политика заведения.

Фото: Екатерина Шокурова / Zelenograd.ru

В ресторане детям предлагают раскраски, в планах — аниматор. Хотя, конечно, соперничать с расположенным рядом рестораном «Андерсен», довольно сильно «заточенным» на посещение именно с детьми, будет не просто. Но по деньгам средний обед или ужин в траттории выйдет несколько дешевле, чем в «Андерсене», к тому же, меню пока не включает в себя алкогольные напитки, которые можно приносить с собой.

По праздникам в помещении ресторана играют приглашённые музыканты, как привычные уже диджеи, так и живая музыка. По вечерам и в праздники посетителей бывает много, и менеджер советует заранее бронировать столик. А днём вполне можно выпить чашку хорошего капучино (200 рублей) в практически пустом зале.

Заведение декларирует почти полный отказ от полуфабрикатов и заморозки — на дверях наклейка: «Здесь не боятся Ревизорро»
Фото: Екатерина Шокурова / Zelenograd.ru

Работает траттория с 12:00 до 24:00.

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Обсуждение
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