Корпус 701 стоял в планах «приведения подъездов в порядок» этого года, и уже в начале февраля управа района Савелки уведомила о завершении текущего ремонта четырех подъездов дома. Инспекторы нашли ряд недочетов, сообщает Мосжилинспекция, — непрокрашенные или неравномерно окрашенные стены, неокрашенные ковши мусоропроводов ободранные дверцы электрощитков и так далее. «Жилищник района Савелки» должен не только исправить все это, но и выплатить штраф по административной статье «Нарушение правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений» — для юрлиц от 40000 до 50000 рублей, для должностных 4-5 тысяч рублей.

«В подъезде покрасили стены, потолки, двери лифта, поменяли пару плиток на первом этаже, — рассказал Zelenograd.ru житель корпуса 701. — Грязь и потертости плитки на этажах замазали краской. Хуже не стало, особо лучше тоже. Снаружи подъездов тоже что-то красили, но зачем это делать в январе?». По плану, работы должны были начать в марте.



