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Управляющую компания корпуса 701 оштрафовали за плохой ремонт в подъезде 08.02.2017 ZELENOGRAD.RU

«Жилищник» взялся за текущий косметический ремонт подъездов, но придется переделывать — Мосжилинспекция увидела ободранные мусоропроводы и электрощитки, отколотую плитку и грязь. Зачем красили двери в мороз, неизвестно.

Выявленные нарушения: непрокрас стен на лестничной клетке, неокрашенная дверца электрощитка, неокрашенный ковш мусоропровода и многое другое
фото: mgi.mos.ru

Корпус 701 стоял в планах «приведения подъездов в порядок» этого года, и уже в начале февраля управа района Савелки уведомила о завершении текущего ремонта четырех подъездов дома. Инспекторы нашли ряд недочетов, сообщает Мосжилинспекция, — непрокрашенные или неравномерно окрашенные стены, неокрашенные ковши мусоропроводов ободранные дверцы электрощитков и так далее. «Жилищник района Савелки» должен не только исправить все это, но и выплатить штраф по административной статье «Нарушение правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений» — для юрлиц от 40000 до 50000 рублей, для должностных 4-5 тысяч рублей.

«В подъезде покрасили стены, потолки, двери лифта, поменяли пару плиток на первом этаже, — рассказал Zelenograd.ru житель корпуса 701. — Грязь и потертости плитки на этажах замазали краской. Хуже не стало, особо лучше тоже. Снаружи подъездов тоже что-то красили, но зачем это делать в январе?». По плану, работы должны были начать в марте.


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