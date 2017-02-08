Управе района Силино поручено до 15 августа подготовить схему установки ограждений и дорожного знака. Решение о запрете парковки и проезда возле начальной школы №853 приняла окружная комиссия по безопасности дорожного движения после обращения жителя 11 микрорайона. Он уже обращался с этим вопросом в префектуру, назвав ситуацию возмутительной — дети постоянно в опасности.

«На узкий проезд к школе выстраивается вереница из машин тех родителей, которые привезли своих детей на машинах и считают нужным довести их до самых ворот школы, — написал Денис Д. — И которые перегораживают всю проезжую часть, перекрывают тротуар. Наши дети вынуждены лавировать между машинами, они маленького роста, их просто не видно».

В ответе глава управы Александр Журба отказался принимать какие-либо меры, потому что «данный проезд является территорией общего пользования, а также единственным путем подъезда к ГБОУ школа №853 и необходим для завоза продуктов питания и других грузов к зданию образовательного учреждения». Видимо, житель обратился уже в правительство Москвы — проблему все-таки обсудили на уровне префектуры.