4 комментария
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Возле начальной школы в 11 микрорайоне запретят парковаться 08.02.2017 ZELENOGRAD.RU

К следующему учебному году в проезде возле корпуса 1138 поставят «крабы» и дорожный знак «Движение запрещено». Сейчас родители, привозящие детей в школу, ставят машины у ворот школы, перегораживая тротуар.

Фото: Приемная Префектуры/zelao.ru

Управе района Силино поручено до 15 августа подготовить схему установки ограждений и дорожного знака. Решение о запрете парковки и проезда возле начальной школы №853 приняла окружная комиссия по безопасности дорожного движения после обращения жителя 11 микрорайона. Он уже обращался с этим вопросом в префектуру, назвав ситуацию возмутительной — дети постоянно в опасности.

«На узкий проезд к школе выстраивается вереница из машин тех родителей, которые привезли своих детей на машинах и считают нужным довести их до самых ворот школы, — написал Денис Д. —  И которые перегораживают всю проезжую часть, перекрывают тротуар. Наши дети вынуждены лавировать между машинами, они маленького роста, их просто не видно».

В ответе глава управы Александр Журба отказался принимать какие-либо меры, потому что «данный проезд является территорией общего пользования, а также единственным путем подъезда к ГБОУ школа №853 и необходим для завоза продуктов питания и других грузов к зданию образовательного учреждения». Видимо, житель обратился уже в правительство Москвы — проблему все-таки обсудили на уровне префектуры.

Нужно ли закрыть свободный подъезд машин ко всем школам и детсадам?
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Обсуждение
Майкл Маерс
8 февраля
Да задолбали машинами перекрывать тротуары! И даже на портал Наш город Москва: http://gorod.mos.ru/ не получается сообщить об этой проблеме.
Алла Федорова
10 февраля
Согласна, водите детей в школы и сады рядом с домом. Если у кучки автомобилистов нет культуры вождения и уважения почему должны страдать пешеходы которых большинство.
Lyuba Korolyova
10 февраля
"Пешеходы составляют большую часть человечества, мало того - лучшую его часть" (И.Ильф и Е.Петров)
Александр Усольцев
12 февраля
Да, это нововведение- выбирать школы по своему усмотрению- конечно, является следствием политики, направленной на расслоение общества. В старой части 8 района аналогичная беда- утром и вечером невозможно выехать из района, все везут свои задницы и своих чад в школу и в садик. А что с этим делать, не знает никто!
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