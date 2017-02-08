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Лекцией о русском мате начинается подготовка к «Тотальному диктанту» в Зеленограде 08.02.2017 ZELENOGRAD.RU

22 февраля в Культурном центре «Зеленоград» стартует проект «Родная речь» — мастер-классы по скорочтению, каллиграфии, графологии, игры по словотворчеству. Вход свободный, но на лекцию «Сквернословие» пускают с 14 лет.

На лекции и мастер-классы необходимо предварительно записаться. Без записи можно прийти на игру «Словотворчество» (для детей 9-10 лет) и квест «Родная речь» (от 6 лет). Лекция 14+ посвящена влиянию мата на психику человека.

«В 90-х годах XX века целые научные и общественные институты, а также отдельные заинтересованные частные лица стали заниматься исследованием вопроса влияния словесной информации на человека? — анонсируют встречу организаторы. —  Как происходит это воздействие и так уж ли безобидно для здоровья человека ставшее привычным для нас сквернословие?"

Проект «Родная речь» поможет и подготовиться к «Тотальному диктанту» — добровольной проверке грамотности, — который состоится в этом году 8 апреля. В прошлогодней акции приняли участие около 450 зеленоградцев, они писали под диктовку текст Андрея Усачева. Единственным отличником стал ученик лицея №1557 Иван Терехов.

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