11 и 12 февраля в течение всего дня с 11:00 до 18:00 в культурном центре «Зеленоград» для детей от 2 до 12 лет и их родителей пройдёт праздник гоночных машинок «Музераж» и интеллектуальная игротека «Город конструкторов».

«Музераж» — это особенное пространство для игр, где все в движении: здесь можно строить горки, запускать машинки по трекам, заводить новых друзей и просто веселиться! На ковре вы найдёте множество разнообразных треков: оригинальные HotWheels, эксклюзивные новинки BluTrack, «Чаггингтон». В этом году в «Музераж» появился новый 5-полосный трек и треки с «мёртвой петлёй». Машинки HotWheels можно принести с собой, а можно получить вместе с детским билетом. Модель можно будет выбрать самим из нескольких предложенных, в ходе игротеки машинку можно поменять на другую. Обратите внимание, что свободных машинок на ковре не будет.