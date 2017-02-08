11 и 12 февраля в течение всего дня с 11:00 до 18:00 в культурном центре «Зеленоград» для детей от 2 до 12 лет и их родителей пройдёт праздник гоночных машинок «Музераж» и интеллектуальная игротека «Город конструкторов».
«Музераж» — это особенное пространство для игр, где все в движении: здесь можно строить горки, запускать машинки по трекам, заводить новых друзей и просто веселиться! На ковре вы найдёте множество разнообразных треков: оригинальные HotWheels, эксклюзивные новинки BluTrack, «Чаггингтон». В этом году в «Музераж» появился новый 5-полосный трек и треки с «мёртвой петлёй». Машинки HotWheels можно принести с собой, а можно получить вместе с детским билетом. Модель можно будет выбрать самим из нескольких предложенных, в ходе игротеки машинку можно поменять на другую. Обратите внимание, что свободных машинок на ковре не будет.
Взрослых коллекционеров ждут в воскресенье, 12 февраля, с 12:00 до 14:00, когда будет организован специальный стол для демонстрации коллекций и обмена раритетными машинками HotWheels. Контакты для вопросов и связи с организаторами: info@play-gallery.ru.
«Город конструкторов» — это интеллектуальная игротека: образовательный проект и одновременно игровая площадка для знакомства с различными необычными конструкторами. Здесь собрано около 20 самых разных конструкторов, многие из которых вы увидите впервые. А также — специальная «карта горожанина», по которой можно изучать все конструкторы, представленные на игротеке, получать отметки и в конце заработать почетное звание от мэра «Города конструкторов».
Билеты на мероприятие действительны в течение одного дня, весь день. Детский — 850 рублей (с машинкой HotWheels в подарок); взрослый билет — 200 рублей (без машинки); семейный билет — 1900 рублей (для 2-х взрослых и 2-х детей, две машинки Hotwheels в подарок). Детям необходима сменная обувь.
Организаторы: семейный клуб «Игровая галерея» и «ЗелКультПроект». Билеты в кассе КЦ «Зеленоград» или на их сайте.
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