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Префектура отказалась ставить светофор на пересечении Московского проспекта и Никольского проезда 07.02.2017 ZELENOGRAD.RU

Убрать круговое движение и сделать обычный перекресток со светофором попросил местный житель — слишком плотный поток движется утром в сторону Москвы. Дорожные службы сочли предложение нецелесообразным.

Почему, не объясняется, — решение просто зафиксировано в протоколе окружной комиссии по безопасности дорожного движения. «По утрам, когда основной поток машин на Москву движется без перерыва, невозможно вклиниться для разворота в центр города, а очередь по Никольскому проезду выстраивается в два ряда от Никольского парка», пояснил свою просьбу Борис Д. в интернет-приемной префектуры.

Существующий переход у пересечения Никольского проезда и Московского проспекта опасен для пешеходов, признали местные власти еще в 2014 году. Чтобы попасть из 5 микрорайона на остановку 12-го автобуса в Никольском проезде, надо перейти две «зебры», а люди предпочитают срезать путь, идя через проезжую часть наискосок. Решение перенести переход закреплено в решении префектуры от 9 декабря 2015 года. Но ничего не сделано.

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