Единый справочник лабораторных анализов (ЕСЛИ) планируется внедрить все столичные поликлиники и больницы в 2017 году, в том числе в зеленоградские поликлиники, как уточнили для Zelenograd.ru в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы. Он также станет электронной базой всех назначенных и проведенных анализов. Однако, доступ к ним пациентов по защищенным интернет-каналам обеспечат только после внедрения электронных медицинских карт.

Введение ЕСЛИ стало возможных благодаря переводу всех лабораторий на единую методику, по которой они расшифровывают анализы, сообщает портал mos.ru. С 2014 года департамент здравоохранения и департамент информационных технологий Москвы собрали в единый сервис справочную информацию по более 2,7 тысячи лабораторных исследований и 4,6 тысячи тестов всех видов: клинических, биохимических, иммунологических, микробиологических, генетических и других.

Уже в первом квартале 2017 года врачам и медсёстрам в поликлиниках начнут давать доступ к этому электронному справочнику.

Справочник позволит значительно ускорить выдачу итогов лабораторных исследований: ЕСЛИ подскажет врачам, какие анализы рекомендуются для пациента с предполагаемым диагнозом или обязательны для него в соответствии с московским стандартом поликлиники, а также предупредит, если несколько врачей уже назначили пациенту одни и те же анализы.

В системе предусмотрены подсказки и для медсестёр, которые принимают анализы, и для пациентов: врач может распечатать памятку ЕСЛИ о подготовке к анализам для пациента, из которой тот узнает, можно ли есть перед этой процедурой или нужно ли взять с собой на прием пеленку или полотенце.

«Доступ к исследованиям пока будет предоставлен только медицинским работникам, — пояснили Zelenograd.ru в пресс-службе департамента здравоохранения. — После введения электронных медицинских карт пациентам будет представлен доступ к результатам анализов через защищенный канал. В настоящее время прорабатывается юридическая сторона данного вопроса».

«Электронные анализы в городе должны появиться в конце года. Соответственно полмиллиарда анализов, которые делаются в городе в поликлиническом сегменте ежегодно, должны будут уйти в электронную форму. Полностью», — пообещал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» Владимир Макаров, замруководителя департамента информационных услуг (ДИТ) Москвы, реализующего все проекты по внедрению электронных сервисов в столичной медицине в рамках ЕМИАС.



Организовать доступ к электронной карте пациента через интернет в ДИТ тоже надеются к концу года. «Есть понятие врачебной тайны, и нам еще предстоит отработать правовые механизмы, связанные с организацией доступа к личной амбулаторной карте пациента. Доступ к карте, в том числе к анализам предусматривается нашими планами на текущий год», — сообщил Макаров.



ДИТ потратил уже два года на попытки легализовать электронный документооборот в здравоохранении на уровне законов — «сейчас проблема уже практически решена», по словам чиновника. Это касается и электронных рецептов на льготные лекарства, которые должны заменить письменные бланки строгой отчетности: по оценке департамента, четверть приёмов врачей в Москве — приёмы ради выписки очередного льготного рецепта пациенту с хроническим заболеванием. Перевод рецептов в электронную форму и использование их распечаток должно сэкономить время врачей и пациентов.