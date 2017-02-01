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Избитый водитель выстрелил из травматического пистолета в голову своему случайному заступнику на Ленинградском шоссе. Разыскиваются очевидцы 01.02.2017 ZELENOGRAD.RU

Двадцативосьмилетний зеленоградец Александр N. получил ранение в голову из травматического пистолета при попытке помочь жертве избиения. Инцидент произошёл в субботу, 28 января, у автобусной остановки «Ржавки» на Ленинградском шоссе. Через неё проходят маршруты 350, 437, 440.

Как рассказал Zelenograd.ru брат пострадавшего, Александр стал свидетелем дорожных «разборок». Между 8 и 9 утра у остановки в область затормозили две машины. Из одной выскочили двое мужчин и попытались вытащить из-за руля водителя другого автомобиля. Судя по обрывкам выкрикиваемых фраз, тот «подрезал» их на дороге.

Александр, ожидавший автобуса в сторону Москвы, решил разнять драку. Он переходил дорогу, когда водитель достал травматический пистолет и выстрелил. Однако попал не в кого-то из нападавших, а в спешившего ему на помощь молодого человека. После чего все участники конфликта спешно покинули место происшествия, оставив случайного пострадавшего. У парня пошла кровь из раны на голове, и он вернулся на остановку.

Свидетелем произошедшего стала девушка, также ожидавшая автобуса. Она оказала Александру первую помощь: помогла снять шапку и попыталась остановить кровотечение. Когда подошёл автобус, девушка уехала на нём в сторону Москвы. Молодой человек с черепно-мозговой травмой находится сейчас в больнице.

В региональном главке подтвердили факт происшествия с применением травматического пистолета. Солнечногорская полиция разыскала стрелка и ведёт разбирательство, но необходимы свидетельские показания очевидцев. Мужчина настаивает, что стрелял в нападавших на него людей, а пострадавшего он не видел.

Родственники пострадавшего через социальную сеть «ВКонтакте» просят откликнуться девушку, ставшую свидетелем инцидента и помогавшую Александру до приезда медиков, по телефону брата: 8(909)965-24-42 (Павел). Александр, к слову, отец двоих маленьких детей: сыну 2,5 года и дочке 11 месяцев. Жена находится в отпуске по уходу за детьми, и молодой человек единственный кормилец в семье.

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Обсуждение
Сергей Макаров
2 февраля
Скоро в думЕ начнутся перестрелки. Сами надумали/наразрешали. В поликлинику страшно выйти - там надо дорогу переходить на другую сторону, а потом обратно. Оно и понятно : нечего людям доживать до старости (классика, Джек Лондон)
Олег Олег
2 февраля
Вот оно ему надо было лезть не в свое дело до чужих людей? Да пусть хоть там перестреляются друг в друга из своей травматики.
Двое детей маленьких, жена не работает...
Себя беречь надо прежде всего ради них.
Пострадал ни за что и по глупости.
Татьяна Артемова
2 февраля
ДА, не в своё дело полез, надо было наряд вызывать. сейчас везде ГЛОНАС, приехали бы как миленькие.
Иван Хан
2 февраля
травматы купили но курсы скорее всего не слушали...надо при получении травмата ещё и подписку брать что с ним будет в случае неправомерного использования!!!очевидцев надо искать самим обратится в автокомбинат 41 Солнечногорское ПАТО сейчас на всех автобусах и маршрутках стоят видеорегистраторы да и к тому же час пик был!!!
Человек с Земли
2 февраля
Вот оно ему надо было лезть не в свое дело до чужих людей? Да пусть хоть там перестреляются друг в друга из своей травматики.
Двое детей маленьких, жена не работает...
Себя беречь надо прежде всего ради них.
Пострадал ни за что и по глупости.
Мдя,будешь подыхать на дороге а очевидцы сцуки телефоны достанут и комменты посыпятся...
ДА, не в своё дело полез, надо было наряд вызывать. сейчас везде ГЛОНАС, приехали бы как миленькие.
Вот и появились "дружные" поколения сограждан(((
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