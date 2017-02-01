Двадцативосьмилетний зеленоградец Александр N. получил ранение в голову из травматического пистолета при попытке помочь жертве избиения. Инцидент произошёл в субботу, 28 января, у автобусной остановки «Ржавки» на Ленинградском шоссе. Через неё проходят маршруты 350, 437, 440.

Как рассказал Zelenograd.ru брат пострадавшего, Александр стал свидетелем дорожных «разборок». Между 8 и 9 утра у остановки в область затормозили две машины. Из одной выскочили двое мужчин и попытались вытащить из-за руля водителя другого автомобиля. Судя по обрывкам выкрикиваемых фраз, тот «подрезал» их на дороге.

Александр, ожидавший автобуса в сторону Москвы, решил разнять драку. Он переходил дорогу, когда водитель достал травматический пистолет и выстрелил. Однако попал не в кого-то из нападавших, а в спешившего ему на помощь молодого человека. После чего все участники конфликта спешно покинули место происшествия, оставив случайного пострадавшего. У парня пошла кровь из раны на голове, и он вернулся на остановку.

Свидетелем произошедшего стала девушка, также ожидавшая автобуса. Она оказала Александру первую помощь: помогла снять шапку и попыталась остановить кровотечение. Когда подошёл автобус, девушка уехала на нём в сторону Москвы. Молодой человек с черепно-мозговой травмой находится сейчас в больнице.

В региональном главке подтвердили факт происшествия с применением травматического пистолета. Солнечногорская полиция разыскала стрелка и ведёт разбирательство, но необходимы свидетельские показания очевидцев. Мужчина настаивает, что стрелял в нападавших на него людей, а пострадавшего он не видел.

Родственники пострадавшего через социальную сеть «ВКонтакте» просят откликнуться девушку, ставшую свидетелем инцидента и помогавшую Александру до приезда медиков, по телефону брата: 8(909)965-24-42 (Павел). Александр, к слову, отец двоих маленьких детей: сыну 2,5 года и дочке 11 месяцев. Жена находится в отпуске по уходу за детьми, и молодой человек единственный кормилец в семье.