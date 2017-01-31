Уже три микросхемы «Микрона» — для банковских карт «Мир», биометрических загранпаспортов и государственных электронных документов — получили в Минпромторге статус продукции отечественного производства первого уровня: они разработаны и выпускаются в России.
В планах — сделать то же самое по RFID-чипам и микроконтроллерам для транспортных приложений, маркировки товаров и проектов в области «Интернета вещей», по словам генерального директора ПАО «Микрон» Гульнары Хасьяновой. Зеленоградское предприятие последовательно подтверждает позиции производителя целиком отечественной элементной базы для реализации крупных госпроектов.
«Полностью отечественными» стали чипы «Микрона»:
- К5016ХС2 (спецификация) — их с 2015 года «Гознак» использует в биометрических загранпаспортах с бесконтактным интерфейсом, поддержкой российских и международных стандартов криптографии.
- К5016ТС01-04Д/Б с расширенной памятью — их планируется поставлять для различных государственных электронных документов: электронных паспортов граждан РФ, удостоверений военнослужащих, биометрических загранпаспортов, полисов ОМС, электронных водительских удостоверений и др.
- К5016ВГ1 (MIK51SC72D, спецификация) — они получили статус продукции отечественного производства первого уровня в декабре 2016 и используются при создании отечественных банковских карт НСПК «Мир» рядом российских банков.
Все микросхемы разработаны в НИИМЭ и произведены на заводе «Микрон», предназначены для системах защищенного доступа с высокими требованиями к уровню защиты информации и соответствуют требованиям: аппаратные и программные составляющие поддерживают многочисленные стандарты шифрования, имеют многоуровневую систему пассивной и активной защиты от несанкционированного чтения и модификации информации, зондирования внутренних компонентов и сигнальных линий, как сообщает «Микрон».
На «Микроне» утверждают, что иностранные чипы небезопасны для применения в государственных системах. «Многие микросхемы иностранного происхождения имеют вредоносные недекларированные возможности, которые закладываются еще на этапе их проектирования или создания IP-блоков, что делает небезопасным их использование в государственных системах, — отметил генеральный директор НИИМЭ Геннадий Красников. — За последние несколько лет мы разработали новые технологии, укрепив отечественную микроэлектронную научную школу, и уже владеем полным циклом разработки и создания интегральных микросхем, гарантируя стабильную работу наших изделий в стратегических государственных проектах».
Требования к отечественным микросхемам первого уровня предусматривают, что их производитель — налоговый резидент РФ и располагается на территории России; он обладает всей конструкторской документацией на производство, модернизацию и развитие указанной микросхемы в течении пяти лет и более; при проектировании и разработке микросхемы не используются готовые схемотехнические решения иностранного производства.
Кроме того, на территории России должна выполняться разработка структуры логической и (или) электрической принципиальной схемы чипа, его топологии, программного обеспечения (в том числе программного кода), изготовление пластин по полному циклу (за исключением фотошаблонов) с кристаллами и их измерение, сборка кристаллов в корпусе, измерение и испытание интегральных схем.
Для признания продукции интегральной схемой второго уровня необходимо, что его производителем было предприятие ЕЭС, владеющее правами на документацию для производства чипов в течение не менее пяти лет, включая используемые сложнофункциональные блоки, не являющиеся предметом собственной разработки. На территории России предприятие должно осуществлять проектирование, разработку и испытание интегральных схем.
На «Микроне» утверждают, что они стали первым предприятием, кто получил от Минпромторга подтверждение статуса отечественных интегральных микросхем первого уровня, как писал портал Cnews.ru. Ранее сообщалось только о признании продукции интегральными схемами второго уровня — такое подтверждение получил, в частности, отечественный производитель процессоров «Байкал».
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