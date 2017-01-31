Уже три микросхемы «Микрона» — для банковских карт «Мир», биометрических загранпаспортов и государственных электронных документов — получили в Минпромторге статус продукции отечественного производства первого уровня: они разработаны и выпускаются в России.

В планах — сделать то же самое по RFID-чипам и микроконтроллерам для транспортных приложений, маркировки товаров и проектов в области «Интернета вещей», по словам генерального директора ПАО «Микрон» Гульнары Хасьяновой. Зеленоградское предприятие последовательно подтверждает позиции производителя целиком отечественной элементной базы для реализации крупных госпроектов.

«Полностью отечественными» стали чипы «Микрона»:

К5016ХС2 (спецификация) — их с 2015 года «Гознак» использует в биометрических загранпаспортах с бесконтактным интерфейсом, поддержкой российских и международных стандартов криптографии.

К5016ТС01-04Д/Б с расширенной памятью — их планируется поставлять для различных государственных электронных документов: электронных паспортов граждан РФ, удостоверений военнослужащих, биометрических загранпаспортов, полисов ОМС, электронных водительских удостоверений и др.

К5016ВГ1 (MIK51SC72D, спецификация) — они получили статус продукции отечественного производства первого уровня в декабре 2016 и используются при создании отечественных банковских карт НСПК «Мир» рядом российских банков.

Все микросхемы разработаны в НИИМЭ и произведены на заводе «Микрон», предназначены для системах защищенного доступа с высокими требованиями к уровню защиты информации и соответствуют требованиям: аппаратные и программные составляющие поддерживают многочисленные стандарты шифрования, имеют многоуровневую систему пассивной и активной защиты от несанкционированного чтения и модификации информации, зондирования внутренних компонентов и сигнальных линий, как сообщает «Микрон».

На «Микроне» утверждают, что иностранные чипы небезопасны для применения в государственных системах. «Многие микросхемы иностранного происхождения имеют вредоносные недекларированные возможности, которые закладываются еще на этапе их проектирования или создания IP-блоков, что делает небезопасным их использование в государственных системах, — отметил генеральный директор НИИМЭ Геннадий Красников. — За последние несколько лет мы разработали новые технологии, укрепив отечественную микроэлектронную научную школу, и уже владеем полным циклом разработки и создания интегральных микросхем, гарантируя стабильную работу наших изделий в стратегических государственных проектах».