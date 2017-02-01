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Подросток изнасиловал школьницу в лесу под Зеленоградом 01.02.2017 ZELENOGRAD.RU

Шестнадцатилетний парень надругался над 15-летней девушкой в лесу между деревнями Жилино и Голубое в нескольких километрах от Зеленограда.

Мать пострадавшей обратилась в полицию в воскресенье, 29 января. Она рассказала, что накануне вечером её дочь-девятиклассница стала жертвой насилия, совершённого студентом зеленоградского колледжа. Оба несовершеннолетних проживают в Солнечногорском районе.

Как сообщили Zelenograd.ru в следственном комитете, молодого человека уже задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».

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