Шестнадцатилетний парень надругался над 15-летней девушкой в лесу между деревнями Жилино и Голубое в нескольких километрах от Зеленограда.

Мать пострадавшей обратилась в полицию в воскресенье, 29 января. Она рассказала, что накануне вечером её дочь-девятиклассница стала жертвой насилия, совершённого студентом зеленоградского колледжа. Оба несовершеннолетних проживают в Солнечногорском районе.

Как сообщили Zelenograd.ru в следственном комитете, молодого человека уже задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».