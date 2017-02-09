После внезапной проверки надзорных органов компании «Консул», занимающейся благоустройством в Зеленограде, выписали 9 штрафов, общая сумма которых может составить более 2 миллионов рублей. При этом общая стоимость объектов оставляет чуть больше 1 млн рублей, из них половина — стоимость материалов. Подрядчик не согласен с этими штрафами и заявляет о грубом нарушении законов. Руководитель «Консула» считает, что на организацию давят, потому что она не участвует в коррупционных схемах.
Летом 2016 года фирма выполняла несколько госзаказов по благоустройству, в частности, капитально ремонтировала лестницу у корпуса 601, работая на субподряде. Тогда же пришли с внезапной проверкой из зеленоградской административно-технической инспекции (АТИ) и нашли нарушения: строительный мусор хранили не в том месте, где было положено по проекту, плюс «не обеспечен безопасный проход пешеходов». Сам проект инспектор к материалам проверки не приобщил.
Между тем, отходы производства временно складывали как раз в месте, которое было определено проектом организации строительства, рассказал Zelenograd.ru генеральный директор ООО «Консул» Евгений Степанов, — внизу лестницы возле смежной с «Пятерочкой» стенкой и наверху, где был установлен бункер, который вывозился с объекта по мере накопления. Как такового строительного мусора на месте не было — он сразу собирался и вывозился. А штраф выписали за демонтированные гранитные плиты.
Эти плиты по закону передаются балансодержателю территории или собственнику, в данном случае — городу. Городские службы почему-то не желали везти эти плиты на соответствующую базу, этим воспользовались представители надзорного органа. После того, как инспекция обязала устранить выявленные нарушения, компании ничего не оставалось как просто вывезти и утилизировать хорошо сохранившиеся плиты на полигон (имеются талоны, подтверждающие утилизацию). «Абсурд! — говорит Степанов. — Из-за таких нелепых ошибок или намеренных решений ценный материал, который мог быть использован управой или „Жилищником“ на благо города, выбрасывается на помойку».
Непонятно, на каком основании проводилась эта проверка. Уведомление о ней отсутствует (а значит, она не была плановой), при составлении протокола и назначении административного штрафа никаких пояснений на этот счет фирме не дали, как не показали и сам акт проведения проверки. Сведения о проведенной проверке отсутствуют в Едином реестре проверок, а значит, не согласовывались с прокуратурой. «Наши доказательства невиновности — проектная документация, смета, договор, талоны на вывоз мусора и так далее, — наши доводы и аргументы не учитывались и в протоколах не отражены» — сказал Степанов.
Согласно кодексу России об административноых правонарушениях, между составлением протокола и вынесением постановления, инспекция обязана провести полное и объективное расследование и установить виновных лиц. Однако никакого расследования не было. Инспекция вынесла постановления о привлечении ООО «Консул» к административной ответственности в виде двух штрафов на сумму 100 тысяч рублей. Руководство «Консула», не согласное с этим решением, подало жалобы в установленный законом 10-дневный срок в арбитражный и районный суды. Их приняли к производству, а значит, с этого момента постановление инспекции не могло вступить в силу до окончательного вынесения решения по жалобе судом. Несмотря на это, в январе АТИ снова привлекает фирму к административной ответственности, теперь уже за неуплату штрафа, а мировой суд назначает штраф на 100 тысяч (двойной размер неуплаченного штрафа).
«В личном разговоре инспектор с ухмылкой сообщил, что скоро выпишут еще одно постановление о неуплате второго штрафа», — сказал руководитель «Консула». Хотя второй штраф также оспаривается в суде.
«Постановление мирового судьи вызвало у меня, мягко говоря, сильное удивление, — прокомментировал адвокат коллегии адвокатов „Трунов, Айвар и партнеры“ Кирилл Семученков, выступающий в защиту интересов ООО „Консул“. — Постановление вступает в законную силу после истечения срока на его обжалование, если оно не было обжаловано или опротестовано. Постановление, которым был наложен штраф, обжалуется, жалоба была подана в 10-дневный срок, а значит и постановление в законную силу не вступило». Пока готовился материал, в АТИ составили третий протокол за неуплату штрафа.
Произошедшее подрядчик считает правовым беспределом и не только оспаривает штрафы в суде, но и обратился в прокуратуру с просьбой проверить законность действий должностных лиц местной административно-технической инспекции. Такой же штраф АТИ выписала за складирование мусора и стройматериалов и отсутствие ограждения зоны производства работ возле «третьего торгового» — «Консул» делал здесь деревянные сиденья на бетонном парапете. Между тем, в техническом задании на эти работы отсутствует требование что-то ограждать — это не капитальные работы и не строительство. А по смете нет строительного мусора — там не проводилось земляных работ и демонтажа в таком объеме, а была покраска и крепление досок для сидений.
В «Консуле» расценивают следующие один из другим штрафы АТИ как месть — санкции за оспаривание штрафов. Zelenograd.ru обратился за комментарием в столичное Объединение административно-технических инспекций, однако там не ответили на запрос. Произошедшее в «Консуле» связывают и с тем, что фирма «не вступала в коррупционные схемы, работала честно и добросовестно», говорится в заявлении, отправленном в объединение предпринимателей «Опора России».
По тому же пути пошел и экологический контроль, выписавший «Консулу» штраф после проверки работ по благоустройству в 7 микрорайоне, у корпусов 708-709. Экологи пришли с проверкой спустя три месяца после сдачи объекта (как раз после инцидента с АТИ), уже после того, как выпал снег. Они взяли пробу грунта и экспертиза показала, что в нём не хватает каких-то удобрений. Выписали два штрафа на 90 тысяч рублей по двум статьям — нарушение требований, предъявляемых к грунту для цветников и для газонов. Фирма предъявила сертификаты качества грунта, но это не помогло.
К проверкам подключилась и федеральная миграционная служба, которая составила пять протоколов. Штраф может составить 400 тысяч рублей за каждый. Со всеми упомянутыми нарушениями фирма не согласна и обжалует их в районном суде. Несмотря на это, 30 января экологи прислали вызов на составление еще дух протоколов — за неисполненное предписание по устранению нарушений. «Во-первых, дело находится в суде, мы не согласны с нарушениями, а значит ничего не должны устранять, — комментирует Евгений Степанов. — Во-вторых, на газоне лежит метровый слой снега и льда. Каким образом можно вносить удобрения? Прямо на снег? Тогда это будет нарушением технологии работ, и нам могут выписать очередной штраф». «Консул» обратился в прокуратуру с жалобой на действия зеленоградского отдела экологического контроля.
Компания-подрядчик также намерена отправить обращение в следственный комитет и коллегию судей по поводу действий судьи 74-го судебного участка (район Матушкино). «Мы готовы отвечать за любые нарушения, но при условии, что они действительно были, — подчеркнул Степанов. — Но в этот раз штрафы были явно необоснованны, протоколы составлены „внаглую“ без соблюдения требований законов и прав юридического лица».
«Консул» работает в Зеленограде и Москве около пяти лет, до прошлого года никаких претензий у надзорных органов к организации не было.
- Все лечение -10%
-
Комплексная чистка
всего за 3300 р .
- Совсем рядом!
-
Клиника в Андреевке
8(495)765-89-14
- Скидки!
-
Новый "Крутышка"
в ТК "Панфиловский"
- Магазин "Я сама"
-
все для пэчворка
декупажа, украшений