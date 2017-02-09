Штрафы обжалуются в суде, а АТИ выписывают новые штрафы за неуплату

Непонятно, на каком основании проводилась эта проверка. Уведомление о ней отсутствует (а значит, она не была плановой), при составлении протокола и назначении административного штрафа никаких пояснений на этот счет фирме не дали, как не показали и сам акт проведения проверки. Сведения о проведенной проверке отсутствуют в Едином реестре проверок, а значит, не согласовывались с прокуратурой. «Наши доказательства невиновности — проектная документация, смета, договор, талоны на вывоз мусора и так далее, — наши доводы и аргументы не учитывались и в протоколах не отражены» — сказал Степанов.

Согласно кодексу России об административноых правонарушениях, между составлением протокола и вынесением постановления, инспекция обязана провести полное и объективное расследование и установить виновных лиц. Однако никакого расследования не было. Инспекция вынесла постановления о привлечении ООО «Консул» к административной ответственности в виде двух штрафов на сумму 100 тысяч рублей. Руководство «Консула», не согласное с этим решением, подало жалобы в установленный законом 10-дневный срок в арбитражный и районный суды. Их приняли к производству, а значит, с этого момента постановление инспекции не могло вступить в силу до окончательного вынесения решения по жалобе судом. Несмотря на это, в январе АТИ снова привлекает фирму к административной ответственности, теперь уже за неуплату штрафа, а мировой суд назначает штраф на 100 тысяч (двойной размер неуплаченного штрафа).

«В личном разговоре инспектор с ухмылкой сообщил, что скоро выпишут еще одно постановление о неуплате второго штрафа», — сказал руководитель «Консула». Хотя второй штраф также оспаривается в суде.

«Постановление мирового судьи вызвало у меня, мягко говоря, сильное удивление, — прокомментировал адвокат коллегии адвокатов „Трунов, Айвар и партнеры“ Кирилл Семученков, выступающий в защиту интересов ООО „Консул“. — Постановление вступает в законную силу после истечения срока на его обжалование, если оно не было обжаловано или опротестовано. Постановление, которым был наложен штраф, обжалуется, жалоба была подана в 10-дневный срок, а значит и постановление в законную силу не вступило». Пока готовился материал, в АТИ составили третий протокол за неуплату штрафа.