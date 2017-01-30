На самом деле это Венера — вторая планета нашей Солнечной системы.

«Никто, оказывается, не видел Венеру на безлунном небосклоне в непасмурную ночь […], — отвечает на все предположения обсуждающих эту тему „ВКонтакте“ зеленоградец Павел Горшков. — Небо чистое, это редкость зимой, когда мороза нет, и Луна ещё не взошла, вот и кажутся звезды ярче».

Как рассказала Zelenograd.ru сотрудник Московского планетария астроном Людмила Кошман, сейчас идёт период наилучшей видимости Венеры, который начался осенью 2016 года и продлится до апреля 2017-го.

«Наилучшая видимость второй от Солнца планеты наступает в момент, когда она находится дальше всего от Солнца, если наблюдать ее с Земли. Такую точку (астрономы называют её вечерней элонгацией планеты) Венера прошла совсем недавно — 12 января 2017 года в 16:08 по московскому времени, достигнув максимального углового удаления от Солнца 47,14 градуса», — говорит Кошман. В период с 2000 по 2020 годы это максимальное удаление Венеры от центра солнечного диска на небесной сфере. После 12 января планета пошла на обратное сближение с Солнцем.

В январе Венера перемещается в одном направлении с Солнцем по созвездиям Водолея и Рыб, и сейчас она, как отмечает астроном, практически в сто раз ярче Веги — одной из ярчайших звёзд северного неба.

Наблюдать Венеру можно на вечерней заре над юго-западной частью горизонта до 20:30 по московскому времени. Одновременно чуть левее и выше хорошо виден красноватый Марс. В последние январские дни продолжительность видимости Венеры на фоне сумеречного неба достигла четырёхчасового пика.