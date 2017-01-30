Яркую белую точку в вечернем небе несколько вечеров подряд снимал на видео житель Зеленограда. Объект кажется слишком крупным для звезды, поэтому у горожан появился рял версий её происхождения: астероид, комета, Полярная звезда, международная космическая станция, искусственный спутник Земли или даже НЛО.
На самом деле это Венера — вторая планета нашей Солнечной системы.
«Никто, оказывается, не видел Венеру на безлунном небосклоне в непасмурную ночь […], — отвечает на все предположения обсуждающих эту тему „ВКонтакте“ зеленоградец Павел Горшков. — Небо чистое, это редкость зимой, когда мороза нет, и Луна ещё не взошла, вот и кажутся звезды ярче».
Как рассказала Zelenograd.ru сотрудник Московского планетария астроном Людмила Кошман, сейчас идёт период наилучшей видимости Венеры, который начался осенью 2016 года и продлится до апреля 2017-го.
«Наилучшая видимость второй от Солнца планеты наступает в момент, когда она находится дальше всего от Солнца, если наблюдать ее с Земли. Такую точку (астрономы называют её вечерней элонгацией планеты) Венера прошла совсем недавно — 12 января 2017 года в 16:08 по московскому времени, достигнув максимального углового удаления от Солнца 47,14 градуса», — говорит Кошман. В период с 2000 по 2020 годы это максимальное удаление Венеры от центра солнечного диска на небесной сфере. После 12 января планета пошла на обратное сближение с Солнцем.
В январе Венера перемещается в одном направлении с Солнцем по созвездиям Водолея и Рыб, и сейчас она, как отмечает астроном, практически в сто раз ярче Веги — одной из ярчайших звёзд северного неба.
Наблюдать Венеру можно на вечерней заре над юго-западной частью горизонта до 20:30 по московскому времени. Одновременно чуть левее и выше хорошо виден красноватый Марс. В последние январские дни продолжительность видимости Венеры на фоне сумеречного неба достигла четырёхчасового пика.
«Полюбоваться яркой красавицей Венерой можно при ясной безоблачной погоде каждый вечер вплоть до 23 марта 2017 года, — рассказывает Кошман. — 24 марта Венеру можно будет наблюдать и утром (за полчаса до восхода Солнца), и вечером (минут 20 после захода Солнца). А вот с апреля 2017 года Венерой можно будет любоваться только по утрам».
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