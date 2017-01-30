Под мойку выделили участок рядом с автозаправкой «Транснефтьмагистраль» — раньше там был магазин с кафе. Строительство одобрили районные депутаты, участок выставят на торги.



Магазин возле АЗС на Новокрюковской снесли год назад как самострой. В 2000 году компания «Автостел» арендовала у города земельный участок площадью 480 кв. метров для эксплуатации автозаправки. В начале 2013 года специалисты Госинспекции по недвижимости обнаружили, что фирма самовольно заняла земельный участок площадью более 1,5 тыс. кв. метров и ведет строительство.

Во время сноса магазина зампрефекта Дмитрий Морозов сказал, что хозяин автозаправки может принять участие в торгах и снова поставить там магазин и кафе, «но уже на законных основаниях». По градплану, на участке площадью 942 кв. метра можно строить «объект придорожного сервиса» не более двух этажей общей площадью 450 кв. метров.

Рядом уже есть одна автомойка — на углу Новокрюковской и Александровки, напротив церкви.