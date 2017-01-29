Дополнительная остановка «Брёхово-2» (в районе дома 29а) вводится на маршруте следования автобусов 400к и 400т по Пятницкому шоссе с понедельника, 30 января. Нововведение действует в обоих направлениях, уточняет «Мосгортранс».
С остановкой «Брёхово-2» по Пятницкому шоссе курсируют также автобусы 366 (от станции Крюково до Юрлово), 1016 (от больницы № 6 в Голубом до Москвы), маршрутные такси 460 м (Крюково — метро «Тушинская») и 707 м (Крюково — метро «Сходненская»).
леонид ханбеков
кстати сколько будет продолжаться издевательство маршрутные такси 460 м (Крюково — м. «Тушинская») и 707 м (Крюково — м. «Сходненская»). не делают 1 льготное место заставляют платить у меня социальная карта 400-е не останавливаются в благовещенки выручает только 366 маршрутка чтоб мне доехать до продуктового дискаунтера большое спасибо водителям маршрутки 128 крюково поварово они мне делают одно льготное место я езжу когда отмены электричек
Андрей Л*****
А какого вообще черта московские автобусы останавливаются в колхозах? Без этих остановок и автобус бы шел быстрее и народу в них меньше было.
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Елена Копылова
А какого вообще черта московские автобусы останавливаются в колхозах? Без этих остановок и автобус бы шел быстрее и народу в них меньше было.Вот-вот. Мало, что в Вахнеевке набиваются толпы, так ещё и вторую добавили.
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