Дополнительная остановка «Брёхово-2» (в районе дома 29а) вводится на маршруте следования автобусов 400к и 400т по Пятницкому шоссе с понедельника, 30 января. Нововведение действует в обоих направлениях, уточняет «Мосгортранс».

С остановкой «Брёхово-2» по Пятницкому шоссе курсируют также автобусы 366 (от станции Крюково до Юрлово), 1016 (от больницы № 6 в Голубом до Москвы), маршрутные такси 460 м (Крюково — метро «Тушинская») и 707 м (Крюково — метро «Сходненская»).