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Началось голосование за новые детские и спортивные площадки в городе 29.01.2017 ZELENOGRAD.RU

На портале «Активный Гражданин» 25 января стартовало голосование по благоустройству районов столицы — горожане могут выбрать дворы в своём районе, где летом поставят новые спортивные или детские площадки. Для зеленоградцев уже доступно голосование по трем районам: Савёлки (по 3 и 5 микрорайонам), Силино (10 микрорайон) и Матушкино (1 микрорайон). На портале обещают, что новые голосования будут открываться в течение двух недель.

Участвовать в голосовании могут только те, кто указал адрес своего проживания в профиле.

Жителям Савёлок предлагают выбрать, какие дворовые территории больше нуждаются в благоустройстве. Возле Флейты (корпус 360) предлагается благоустроить три новых детских площадки, а у корпусов 309 или 515-521 могут построить по одной детской и спортивной площадке. На выбор предложены шесть вариантов детских площадок и два варианта спортивных площадок.

В ближайшее время для жителей Савёлок проведут еще одно голосование, сообщает префектура — по дворам возле корпусов 702-703, 708-709 и 617-618 (вблизи аллеи Лесные пруды). В первом и в третьем могут благоустроить детскую и спортивную площадки, во втором — одну детскую. На голосование будут поставлены три варианта детских площадок и два варианта спортивных площадок.

Активным гражданам района Матушкино предложили выбрать двор для благоустройства в 1 микрорайоне — у корпусов 158-164-165, 138-139-141 или 145-146-148-162 (на берегу Быкова болота) — и решить, что там обустроить: детскую или спортивную площадку. Благоустройство детской площадки предполагает замену игрового комплекса и малых архитектурных формы с предварительным ремонтом её основания, а благоустройство спортплощадки — замену спортивного комплекса, малых форм и покрытия.

В Силино тоже хотят построить новую детскую площадку. Её месторасположение можно выбирать между корпусами 1001, 1012 и 1006, проект площадки — из трёх вариантов.

В 2017 году на благоустройство всех районов Москвы выделено более восьми миллиардов рублей, более 50% из них распределят по результатам голосования в проекте «Активный гражданин». Работы по благоустройству начнутся весной.

Впервые выставлять на голосование объекты благоустроства попробовали в прошлом году, сообщает префектура, тогда голосования проводили и управы, и «Активный гражданин». После этого, например, в 4 микрорайоне появилась новая площадка для воркаута, а на Озерной аллее — новый роллердром.

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Обсуждение
Ольга Ильинова
30 января
Активным гражданам района Матушкино предложили выбрать двор для благоустройства в 1 микрорайоне — у корпусов 158-164-165, 138-139-141 или 145-146-148-162 (на берегу Быкова болота)
Зеленоград.ру, вы карту смотрели, прежде чем написать, что корпуса 145-146-148-162 на берегу Быкова?
Ольга Ильинова
30 января
А выбирать произвольно площадку жители не могут? Есть площадки, которые в более убогом состоянии, чем те, что предложены Управами.
Ирина Морозова
30 января
Уважаемые организаторы детского отдыха! Несомненно, что необходимо выслушать пожелания жителей - ведь именно они эксплуатируют наши детские и спорт площадки. Так, например, до сих пор непонятна судьба пустыря во втором м-не между народным гаражом и поликлиникой 152 - здесь, по мнению, многочисленных жителей, НЕЛЬЗЯ строить дома - здесь и без того насыщение всей городской структуры до предела. Дороги, магазины, садики и пр. Зато обустроенных детских площадок и зон отдыха явно в дефиците. Убедительно голосуем за организацию парковой зоны на этом пустыре!!!! Кроме того ОСТРО назрела необходимость реконструкция детской площадки между корпусами 238 и 235. Устаревшая и обветшалая по всем своим параметрам - таких площадок быть не должно, пожалейте детей, это неверно - бегать по всем площадкам в поисках комфорта!!! Мария Морозова
Елена Панасенко
30 января
корпуса 145-146-148-162 на берегу Быкова?
Вот схема расположения этой площадки в голосовании - http://ag.mos.ru//images/ZELAO_MATUSHKINO_145_146_147_148_162.jpg
Рядом Быково болото.
Почему указаны такие корпуса - вопрос не к порталу.
Елена Панасенко
30 января
Уважаемые организаторы детского отдыха!
Уважаемые Ирина и Мария Морозовы, напишите, пожалуйста, все ваши пожелания в муниципалитет Матушкино http://matushkino.ru/ или электронную приёмную префектуры Зеленограда http://zelao.mos.ru/internet-treatment/internet-treatment/the-webcast/
Здесь, в комментариях, организаторы детского отдыха и ответственные за благоустройство вас не услышат. Спасибо.
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