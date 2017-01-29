На портале «Активный Гражданин» 25 января стартовало голосование по благоустройству районов столицы — горожане могут выбрать дворы в своём районе, где летом поставят новые спортивные или детские площадки. Для зеленоградцев уже доступно голосование по трем районам: Савёлки (по 3 и 5 микрорайонам), Силино (10 микрорайон) и Матушкино (1 микрорайон). На портале обещают, что новые голосования будут открываться в течение двух недель.
Участвовать в голосовании могут только те, кто указал адрес своего проживания в профиле.
Жителям Савёлок предлагают выбрать, какие дворовые территории больше нуждаются в благоустройстве. Возле Флейты (корпус 360) предлагается благоустроить три новых детских площадки, а у корпусов 309 или 515-521 могут построить по одной детской и спортивной площадке. На выбор предложены шесть вариантов детских площадок и два варианта спортивных площадок.
В ближайшее время для жителей Савёлок проведут еще одно голосование, сообщает префектура — по дворам возле корпусов 702-703, 708-709 и 617-618 (вблизи аллеи Лесные пруды). В первом и в третьем могут благоустроить детскую и спортивную площадки, во втором — одну детскую. На голосование будут поставлены три варианта детских площадок и два варианта спортивных площадок.
Активным гражданам района Матушкино предложили выбрать двор для благоустройства в 1 микрорайоне — у корпусов 158-164-165, 138-139-141 или 145-146-148-162 (на берегу Быкова болота) — и решить, что там обустроить: детскую или спортивную площадку. Благоустройство детской площадки предполагает замену игрового комплекса и малых архитектурных формы с предварительным ремонтом её основания, а благоустройство спортплощадки — замену спортивного комплекса, малых форм и покрытия.
В Силино тоже хотят построить новую детскую площадку. Её месторасположение можно выбирать между корпусами 1001, 1012 и 1006, проект площадки — из трёх вариантов.
В 2017 году на благоустройство всех районов Москвы выделено более восьми миллиардов рублей, более 50% из них распределят по результатам голосования в проекте «Активный гражданин». Работы по благоустройству начнутся весной.
Впервые выставлять на голосование объекты благоустроства попробовали в прошлом году, сообщает префектура, тогда голосования проводили и управы, и «Активный гражданин». После этого, например, в 4 микрорайоне появилась новая площадка для воркаута, а на Озерной аллее — новый роллердром.
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Рядом Быково болото.
Почему указаны такие корпуса - вопрос не к порталу.
Здесь, в комментариях, организаторы детского отдыха и ответственные за благоустройство вас не услышат. Спасибо.