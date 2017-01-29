На портале «Активный Гражданин» 25 января стартовало голосование по благоустройству районов столицы — горожане могут выбрать дворы в своём районе, где летом поставят новые спортивные или детские площадки. Для зеленоградцев уже доступно голосование по трем районам: Савёлки (по 3 и 5 микрорайонам), Силино (10 микрорайон) и Матушкино (1 микрорайон). На портале обещают, что новые голосования будут открываться в течение двух недель.

Участвовать в голосовании могут только те, кто указал адрес своего проживания в профиле.

Жителям Савёлок предлагают выбрать, какие дворовые территории больше нуждаются в благоустройстве. Возле Флейты (корпус 360) предлагается благоустроить три новых детских площадки, а у корпусов 309 или 515-521 могут построить по одной детской и спортивной площадке. На выбор предложены шесть вариантов детских площадок и два варианта спортивных площадок.