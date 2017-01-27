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Открытка властям: освободите дорогу в 12 микрорайоне для пешеходов 27.01.2017 ZELENOGRAD.RU

Дорога внутри района от корпуса 1213 до 1204 — единственный прямой проход к магазинам и автобусным остановкам, а пешеходы вынуждены уворачиваться от машин. Местные жители просят запретить движение транспорта на этой дороге.

фото: Интернет-приемная префектуры/zelao.ru

«Между торцом корпуса 1204 и корпусов 1215 наблюдается постоянное скопление грузовых и легковых автомобилей, некоторые стали использовать эту пешеходную зону как стоянку, — пишет на сайт префектуры Максим К. —  Это создает угрозу безопасности и здоровью пешеходов. Данный участок дороги является жизненно важным для жителей близлежащих домов, рядом находятся магазины, единственные в этом районе, тут постоянно находятся пенсионеры, мамы с колясками, маленькие дети. Автомобили, брошенные на пешеходной зоне, также мешают снегоуборочной технике, в результате дорога превращается в заваленный снегом каток. Просьба в кратчайшие сроки разобраться с данным безобразием, запретить въезд всех автомобилей на пешеходную зону и повесить запрещающие знаки».

Автомобилисты могут выезжать на Панфиловский проспект по объездной дороге вокруг 12 микрорайона (возле лесопарка).

Если префектура сочтет вопрос важным, его рассмотрит окружная комиссия по безопасности дорожного движения. В этом году комиссия еще не собиралась.

Поддерживаете ли вы запрет автомобилям заезжать на дорогу внутри 12 микрорайона?
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Обсуждение
Юрий Зам
2 часа назад
Раньше тут всегда бочка с пивом приезжала...
Андрей Глазков
1 час назад
Запрет поддерживаю, раньше в этом месте всегда "кирпич" висел. Но, справедливости ради стоит заметить, активно ездить там стали когда власти решили превратить местный проезд в "пешеходный бульвар": застелили его плиткой и поставили всюду "столбики". В итоге связность района оказалась нарушена, во дворах домов образовались узкие глухие тупики, чтобы доехать от одного дома до другого приходится ехать через Болдов ручей (11 мкрн!). Вот и стали водители по этой дорожке перемещаться.
"Запретить и не пущать" у нас всегда умели быстро, а вот сделать удобнее - едва ли.
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