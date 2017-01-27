«Между торцом корпуса 1204 и корпусов 1215 наблюдается постоянное скопление грузовых и легковых автомобилей, некоторые стали использовать эту пешеходную зону как стоянку, — пишет на сайт префектуры Максим К. — Это создает угрозу безопасности и здоровью пешеходов. Данный участок дороги является жизненно важным для жителей близлежащих домов, рядом находятся магазины, единственные в этом районе, тут постоянно находятся пенсионеры, мамы с колясками, маленькие дети. Автомобили, брошенные на пешеходной зоне, также мешают снегоуборочной технике, в результате дорога превращается в заваленный снегом каток. Просьба в кратчайшие сроки разобраться с данным безобразием, запретить въезд всех автомобилей на пешеходную зону и повесить запрещающие знаки».



Автомобилисты могут выезжать на Панфиловский проспект по объездной дороге вокруг 12 микрорайона (возле лесопарка).



Если префектура сочтет вопрос важным, его рассмотрит окружная комиссия по безопасности дорожного движения. В этом году комиссия еще не собиралась.