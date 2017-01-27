Новый кинотеатр в «Зеленопарке» не появится в начале 2017 года, как анонсировали ранее. Строительные работы далеки от завершения и закончатся не раньше апреля, сообщили Zelenograd.ru в торгово-развлекательном центре.

По планам, кинокомплекс сети «Синема парк» должен состоять из шести залов, в одном из которых установят огромный экран. Разместить кинотеатр собираются в зоне фудкорта рядом с «МебельГуд».

В «Синема парк» рассказали, что открытие затягивается по независящим от них причинам. Сеть готова приступить к работе сразу, как только «Зеленопарк» предоставит площадку.