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Открытие кинотеатра в «Зеленопарке» откладывается на неопределённое время 27.01.2017 ZELENOGRAD.RU

Новый кинотеатр в «Зеленопарке» не появится в начале 2017 года, как анонсировали ранее. Строительные работы далеки от завершения и закончатся не раньше апреля, сообщили Zelenograd.ru в торгово-развлекательном центре.

По планам, кинокомплекс сети «Синема парк» должен состоять из шести залов, в одном из которых установят огромный экран. Разместить кинотеатр собираются в зоне фудкорта рядом с «МебельГуд».

В «Синема парк» рассказали, что открытие затягивается по независящим от них причинам. Сеть готова приступить к работе сразу, как только «Зеленопарк» предоставит площадку.

«Синема парк» — национальная сеть кинотеатров в 21 городе России, в которую входят 37 комплексов на 338 залов, в их числе 19 суперзалов IMAX и 9 — 4DX. Компания занимает 1-е место по количеству экранов и совокупным кассовым сборам.

Самый знакомый зеленоградцам из кинотеатров «Синема парк» — «Киностар Делюкс» на 12 залов в ТЦ «Мега Химки», в котором реализованы «самые инновационные на данный момент мировые тенденции кинопоказа, включая поляризационную технологию RealD 3D и уникальную технологию полного погружения IMAX», как сообщается на сайте ТЦ «Мега».

Будут ли внедрены эти же технологии в кинотеатре «Зеленопарка», торгово-развлекательный центр пока не уточняет. Как не называет и дату открытия. Впрочем, запуска в «Зеленопарке» уникального аттракциона свободного полёта — ролл-глайдера тоже долго ждали.

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