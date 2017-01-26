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ДК не успеют отремонтировать к выпускному вечеру. Зеленоградские школьники поедут в парк Горького 26.01.2017 ZELENOGRAD.RU

Зеленоградским выпускникам предложат поехать в парк имени Горького — там обещают грандиозную программу. А Культурный центр «Зеленоград» (ДК) не сможет провести выпускной из-за продолжающегося ремонта.

Фото: Zelenograd.ru

Школьные выпускные в этом году пройдут 23-24 июня. В октябре прошлого года вышло распоряжение правительства Москвы, где ДК отмечен как одна из официальных площадок для выпускников. Но планы изменились. «Мэром Москвы принято решение, что площадкой станет парк Горького, и наши выпускники могут поехать туда, — сказал префект Анатолий Смирнов на встрече с жителями округа 25 января. — Это связано, прежде всего, с тем, что Дворец культуры находится в ремонте и не готов провести мероприятие в этом году».

Присутствовавший на встрече глава департамента культуры Александр Кибовский пообещал в парке Горького «серьезную культурную программу». Выпускниками предложат выбрать каких звезд они хотят увидеть. В прошлом году участники опроса на портале «Активный гражданин» выбрали Егора Крида, Полину Гагарину, Елку, L'One, группу «Пицца».

Впервые парк Горького стал площадкой для выпускных в 2013 году — во время празднования туда пускают только школьников. Тогда же праздник стал не концертом и ночным гуляньем по центру Москвы, а масштабным театрализованным шоу. Тогда зеленоградские школьники не смогли попасть на этот праздник из-за бюрократических проволочек — заявки на главную площадку надо подавать заранее.

Торжественная часть выпускного, как и прежде, проходит в школе, а неофициальная — на усмотрение школы и родителей выпускников. В 2015 столичные власти пытались запретить ресторанам и кафе принимать заказы на проведение школьных выпускных. Однако родителям школьников никто не может запретить организовать банкет или поезду — но строго под свою ответственность, на чем настаивают чиновники.

В зеленоградском ДК продолжается ремонт киноконцертного зала на 100 мест. После его завершения начнут ремонтировать театральный зал. Все работы планируется завершить к 60-летию Зеленограда — то есть, к марту 2018 года. Возможно, учреждение культуры сможет принять выпускников в следующем году.

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Обсуждение
rbf@inbox.ru
2 часа назад
Лучше уж в Горького отпраздновать, чем в КаЦэ =)))
Kill Digit
1 час назад
По последним веяниям ДК не грозит окончания ремонта. Быстрее снесут и перестроят в какой-нибудь ТРЦ с блекджеком и пятёрочкой или Аквапарк...
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