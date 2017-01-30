Во вторник, 31 января, в Центральной детской библиотеке № 251 (корпус 401) пройдёт лекция известного семейного психолога Екатерины Мурашовой «Правильных родителей не бывает», автора книг «Все мы родом из детства», «Ваш непонятный ребёнок» и художественных детских произведений, например, повести «Класс коррекции». Книги к лекции подберут в библиотеке — в магазинах их не найти, а из первой встречи может вырасти целый цикл лекций по детской психологии в Зеленограде, надеются организаторы — «ЗелКультПроект» и Школа родительского мастерства «Мы».
Екатерина Мурашова — практикующий детский и семейный психолог с более чем 15-летним опытом работы, её специализация — семейная, подростковая и медицинская психология. Кроме того, она пишет приключенческие книжки для детей, научно-популярные — для родителей, историко-приключенческие романы — и для тех, и для других. Преподаватель, живёт и работает в Санкт-Петербурге.
«Лекция обещает быть очень интересной, её с нетерпением ждут многие зеленоградские родители, которые уже записались на это мероприятие и знакомы с Екатериной Мурашовой по её книгам. Они рассказывают о том, как родителям общаться со своими детьми и как взрослым самим перерабатывать свой детский опыт, — поделились с Zelenograd.ru организаторы лекции. — Некоторые её книги выходили в издательстве „Самокат“, но они быстро становятся бестселлерами и исчезают из продажи».
Для участников лекции в библиотеке выставят специальную подборку книг, которые можно будет взять почитать — как художественную литературу («Класс коррекции», одно чудо), так и книги из области психологии («Дети-тюфяки и дети-катастрофы», «Лечить или любить?», «Ваш непонятный ребенок»). А также подготовят список книг Екатерины Мурашовой, доступных в других зеленоградских библиотеках.
Лекция начнётся в 11:00, вход платный — 1000 рублей, записаться можно у организаторов по телефонам 8(925)101-9594, 8(903)192-1417 или оплатить участие перед началом мероприятия. Часть лекции пройдёт в формате вопросов и ответов. Дополнительную информацию можно получить в группе мероприятия в Facebook.
Лекцию организуют команда «ЗелКультПроект», известная в Зеленограде по лекциям Натальи Эйдельман и детским концертам в «Ведогонь-театре», и зеленоградская Школа родительского мастерства «Мы». Организаторы рассчитывают, что первая лекция Екатерины Мурашовой в будущем получит продолжение и превратится в серию её лекций в Зеленограде.
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