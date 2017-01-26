По расписанию, 865-й останавливается в Черной грязи с 9:57 до 16:39, интервал движения 20-25 минут. В обратную сторону — с 9:12 до 15:51. О введении новой остановки с 25 января сообщил «Мосгортранс».

Также автобус теперь останавливается в Лунево возле дома 6 по Гаражной улице и в Шемякино (только при следовании от Перепечинского кладбища).