Дополнительную остановку в Черной Грязи на Ленинградском шоссе ввели для автобуса №865, следующего от Перепечинского кладбища к станции метро «Планерная». Она там же, где остановка 400-го.
По расписанию, 865-й останавливается в Черной грязи с 9:57 до 16:39, интервал движения 20-25 минут. В обратную сторону — с 9:12 до 15:51. О введении новой остановки с 25 января сообщил «Мосгортранс».
Также автобус теперь останавливается в Лунево возле дома 6 по Гаражной улице и в Шемякино (только при следовании от Перепечинского кладбища).
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