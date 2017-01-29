Четвёртый Фестиваль увлекательной науки, техники и культуры (ФУНТиК) пройдёт в посёлке Менделеево 18 февраля. Организаторы приглашают школьников, родителей и педагогов — участвовать и проводить станции. В этом году фестиваль расширится на две площадки, будет однодневным и по-прежнему бесплатным.

ФУНТиК-2017 пройдёт не только на своей традиционной площадке, в КДЦ «Метролог» посёлка Менделеево, но и в Менделеевской начальной школе. Для детей и взрослых будут работать десятки станций по самым разным направлениям: от математики, физики, конструирования и занимательных опытов до археологии, биологии, антропологии и художественного творчества.

Каждая из станций — это место, где «кто-то очень интересный рассказывает о чем-то очень интересном и обязательно дает это потрогать и попробовать самому», говорится в описании фестиваля. Ведущими становятся педагоги менделеевского Дома детского творчества РИТМ, волонтеры, разработчики необычных пособий, сами увлеченные родители и школьники.

«Мы до сих пор не разгадали загадку — что заставляет людей бесплатно работать в выходной день, наверное им важна возможность поделиться тем, что они сами любят. Мы очень благодарны всем людям, которые делают вместе с нами фестиваль, в прошлом году их было почти 100 человек», — поделились с Zelenograd.ru организаторы фестиваля.

В этом году там тоже будут рады увидеть новых волонтёров и всех старых друзей — можно со своими идеями, а можно помощниками на имеющиеся станции. Задача — вместе с детьми и родителями выйти за рамки школьной программы, показать, что в жизни полно поводов для любопытства и увлечений. Вопросы и заявки на участие и вопросы приглашают присылать по электронной почте или связываться по телефону 8(962)923-6029 (Оводова Ольга Васильевна).

Ряд станций уже анонсированы в группе фестиваля в Facebook: Светлана Тишина и «Инженерная песочница«, ветеринарная станция центра «Раденис», «Рисоватор» Ольги Беляевой и Анастасии Латышевой, «Балет на проволоке» Антонины Лукьяновой, Илья Оводов и проект «Чудо на дом. Выводим цыплят в инкубаторе«, авиамоделизм с Алексеем Елькиным, вязание с Еленой Фортуной и магазином пряжи и товаров для рукоделия «Рыжая овечка«, станция журнала «Квантик», занятия и книжный магазин Жени Кац, станция «Сортировочная» Светланы Знатковой и Светланы Генераловой, «Мыльные пузыри» Ирины Гуськовой и многие другие новые и уже известные станции, пользующиеся популярностью у гостей фестиваля.

Подробное расписание работы фестиваля и весь список его станций будут опубликованы позднее.

Соорганизаторы и партнёры фестиваля — Дом детского творчества «РИТМ» посёлка Менделеево.