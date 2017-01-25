В программе семинара об изменениях в законодательстве при использовании контрольно-кассовой техники: новые требования к ККТ, передача фискальных данных в налоговую, онлайн-регистрация касс, электронные чеки, сроки перехода на онлайн-кассы, сообщает ГБУ «Малый бизнес Москвы».

В семинаре примут участие представители компаний СКБ-Контур, ККТ-Сервис, а также зеленоградской налоговой инспекции.

Вход свободный. Необходима предварительная регистрация или запись по телефонам 8(495)989-10-31, 8(495)989-10-41.

Семинар пройдёт 2 февраля (четверг) в 11:00 в бизнес-инкубаторе Зеленограда на улице Юности, дом 8, этаж 3, конференц-зал.