За три года число водителей, задержанных на зеленоградских дорогах за управление автомобилем в состоянии наркотического опьянения, выросло в 2,5 раза. Причем, количество употребляющих спиртное уменьшается.
В прошлом году за повторную езду в состоянии опьянения — а это уже уголовная статья — привлечено 67 человек. При этом «пьяная езда» стоит на последнем месте в причинах ДТП. Например, несоблюдение очередности проезда спровоцировало 21 дорожное происшествие, несоблюдение дистанции — 19, нарушение требования сигналов светофоров — 14, управление в нетрезвом состоянии — 10.
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А натуральные числа при разных объемах выборки сравнивать не этично.
Общественное порицание часто творит чудеса.
А зрителей пускать за деньги, которые потом тратить на пропаганду ЗОЖ !
Порка по голой жопе возле фонтана на Юности для всех остальных виновников ДТП тоже не помешает.