6 комментариев
Обеды в офис от НормаФуд
Продажа и установка водонагревателей, радиаторов отопления, насосов, мойки для кухни, полотенцесушителей, фильтра для воды, сантехники.Круглый год на 1 этаже магазина большой выбор фейерверков (также их можно купить в интернет-магазине www.bmpiro.ru)
От чего пьянеют зеленоградские водители? Анализ трехлетней статистики ГИБДД в одной диаграмме 26.01.2017 ZELENOGRAD.RU

За три года число водителей, задержанных на зеленоградских дорогах за управление автомобилем в состоянии наркотического опьянения, выросло в 2,5 раза. Причем, количество употребляющих спиртное уменьшается.

В 2013 году доля водителей-наркоманов не обнародовалась
Диаграмма: Zelenograd.ru по данным ГИБДД

В прошлом году за повторную езду в состоянии опьянения — а это уже уголовная статья — привлечено 67 человек. При этом «пьяная езда» стоит на последнем месте в причинах ДТП. Например, несоблюдение очередности проезда спровоцировало 21 дорожное происшествие, несоблюдение дистанции — 19, нарушение требования сигналов светофоров — 14, управление в нетрезвом состоянии — 10.

Читайте также
Плюс 60 процентов — как в Зеленограде ловят и судят за наркотики
 Реклама
«Language School» приглашает на краткосрочные курсы английского, итальянского и испанского языков Объявления
Дачный дом 6х9 в 100 кв.м от «ДачаЗел» всего от 520 тысяч руб Объявления
Бар/Ресторан "SOVA" Line Up на Ближайший "WEEKEND" Объявления
«Кидбург» предлагает скидку 50% на второй детский билет Объявления
Обсуждение
Юрий Казаишвили
8 часов назад
Приведенные в графике данные не верны, доля наркоманов увеличилась не на 93 процента, а на 13% ( 2014-2015).
А натуральные числа при разных объемах выборки сравнивать не этично.
Олег Милов
8 часов назад
Я за введение прилюдного и физического наказания. Порка по голой жопе возле фонтана на Юности вполне подойдёт. И фото (рожи) на стену позора на главной улице.
Общественное порицание часто творит чудеса.
Сергей Смирнов
8 часов назад
А натуральные числа при разных объемах выборки сравнивать не этично.
Я не спец в статистике, но выборка всегда одинаковая - каждый год выбирают всегда из всех водителей)
Math Math
7 часов назад
"Порка по голой жопе возле фонтана на Юности вполне подойдёт."
А зрителей пускать за деньги, которые потом тратить на пропаганду ЗОЖ !
Max Petrov
6 часов назад
доля наркоманов увеличилась не на 93 процента, а на 13% ( 2014-2015).
У меня совпало с автором (281-147)/147*100=91,16% - в целых 91% - как Вы достигли 13%?))) или Вы из росстата?)) Не Вы инфляцию считаете?)))
Порка по голой жопе возле фонтана на Юности вполне подойдёт.
Боже да что-же Вы такое говорите??? На улице же мороз!!! Электрон пустует!!!)))
Я за введение прилюдного и физического наказания. И фото (рожи) на стену позора на главной улице.
Целиком согласен!!! Давно говорим об этом! Едешь бухой, скрылся с места ДТП, закупил плохие автобусы, не очистил снег, не построил метро - вэлкам. Место будет работать бесперебойно!!! Мне кажется должно помочь - с горящим взором(задом) - все все осознают и враз все заработает. Надо запросить добро сверху мол по многочисленным просьбам жителей, в качестве эксперимента, в тестовом режиме и на алкашах и Управе с Жилищниками потренироваться!)))
Без имени и отчества Швондер
1 час назад
При этом «пьяная езда» стоит на последнем месте в причинах ДТП.
Порка по голой жопе возле фонтана на Юности для всех остальных виновников ДТП тоже не помешает.
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Реклама
20 лет работы!
20 лет успешной работы !

Зимний уход за зубами.
Сейчас актуально.

 Реклама
БАБИН ДВОР

Настоящая русская
баня на дровах.

 Реклама
Скидки!

Новый "Крутышка"
в ТК "Панфиловский"

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

все для пэчворка
декупажа, украшений

 Реклама
© 1997–2015 Зеленоград.ру
 Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
БАБИН ДВОР

Настоящая русская
баня на дровах.
Реклама
Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
Реклама
20 лет работы!
20 лет успешной работы !

Зимний уход за зубами.
Сейчас актуально.
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама