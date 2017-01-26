В прошлом году за повторную езду в состоянии опьянения — а это уже уголовная статья — привлечено 67 человек. При этом «пьяная езда» стоит на последнем месте в причинах ДТП. Например, несоблюдение очередности проезда спровоцировало 21 дорожное происшествие, несоблюдение дистанции — 19, нарушение требования сигналов светофоров — 14, управление в нетрезвом состоянии — 10.