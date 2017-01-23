Инцидент произошел ночью на Железнодорожной улице: «Фольксваген Гольф» встал без аварийных огней на середине проезжей части. Рядом с водителем нашли пустой шприц.
Автомобиль обнаружили возле корпуса 841 сотрудники ГИБДД, сообщает пресс-служба окружной полиции. Когда инспекторы подошли к водителю, тот не отреагировал. Приехавшие медики установили «признаки опьянения», от медицинского освидетельствования водитель отказался, за что на него составили административный протокол — это означает штраф и лишение водительских прав на 1,5-2 года.
40-летнего зеленоградца задержали до выяснения обстоятельств, его автомобиль отправили на штрафстоянку. Что конкретно употреблял водитель и употреблял ли вообще, УВД не уточняет.
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