Инцидент произошел ночью на Железнодорожной улице: «Фольксваген Гольф» встал без аварийных огней на середине проезжей части. Рядом с водителем нашли пустой шприц.

Автомобиль обнаружили возле корпуса 841 сотрудники ГИБДД, сообщает пресс-служба окружной полиции. Когда инспекторы подошли к водителю, тот не отреагировал. Приехавшие медики установили «признаки опьянения», от медицинского освидетельствования водитель отказался, за что на него составили административный протокол — это означает штраф и лишение водительских прав на 1,5-2 года.

40-летнего зеленоградца задержали до выяснения обстоятельств, его автомобиль отправили на штрафстоянку. Что конкретно употреблял водитель и употреблял ли вообще, УВД не уточняет.