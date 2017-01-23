Кроме «Митино» и «Пятницкого шоссе» стойки для зарядки размещены на станциях: «Выставочная», «Парк Победы», «Деловой центр», «Трубная», «Цветной бульвар», «Достоевская», «Дубровка», «Воробьёвы горы», «Алма-Атинская», «Зябликово», «Борисово», «Варшавская», «Авиамоторная», «Новокосино», «Площадь Ильича», «Проспект Мира», «Маяковская», «Лесопарковая», «Волоколамская», «Мякинино», «Строгино», «Спартак», «Пролетарская», «Лермонтовский проспект», «Жулебино».

USB-розетки будут и в вагонах поезда нового поколения «Москва», который начнёт курсировать на Таганско-Краснопресненской линии уже в первом квартале 2017 года и включает станцию метро «Тушинская».