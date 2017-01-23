Комментировать
Обеды в офис от НормаФуд
Продажа и установка водонагревателей, радиаторов отопления, насосов, мойки для кухни, полотенцесушителей, фильтра для воды, сантехники.Круглый год на 1 этаже магазина большой выбор фейерверков (также их можно купить в интернет-магазине www.bmpiro.ru)
Стойки для зарядки гаджетов появились на станциях метро «Митино» и «Пятницкое шоссе» 23.01.2017 mosmetro.ru

Панели для зарядки гаджетов установлены на станциях метро «Митино», возле которого останавливается маршрутное такси 460, и «Пятницкое шоссе», мимо которого следуют маршрутка и рейсовый автобус 400Т. Оба — с конечной остановкой у метро «Тушинская».

Зарядные стойки оснащены 220-вольтовыми розетками и USB-портами
Фото: Московский метрополитен

Кроме «Митино» и «Пятницкого шоссе» стойки для зарядки размещены на станциях: «Выставочная», «Парк Победы», «Деловой центр», «Трубная», «Цветной бульвар», «Достоевская», «Дубровка», «Воробьёвы горы», «Алма-Атинская», «Зябликово», «Борисово», «Варшавская», «Авиамоторная», «Новокосино», «Площадь Ильича», «Проспект Мира», «Маяковская», «Лесопарковая», «Волоколамская», «Мякинино», «Строгино», «Спартак», «Пролетарская», «Лермонтовский проспект», «Жулебино».

USB-розетки будут и в вагонах поезда нового поколения «Москва», который начнёт курсировать на Таганско-Краснопресненской линии уже в первом квартале 2017 года и включает станцию метро «Тушинская».

 Реклама
Курсы подготовки к школе «Хедвиг» приглашают детей 4-5 лет в группу «Совята» Объявления
Бутик детской одежды LIONKIDS. Pulka, Аt Play, Chobi, Mayoral, Silver Spoon, Маленькая леди Объявления
Открывается набор в новые группы по Ландшафтному дизайну Объявления
В «Фуэте» открылись уникальные занятия для слабослышащих и глухих детей Объявления
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746

 Реклама
Совсем рядом!

Клиника в Андреевке
8(495)765-89-14

 Реклама
"МЕДКОМИССИЯ"

+7(499)210-03-00
+7(499)717-87-54

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

все для пэчворка
декупажа, украшений

 Реклама
© 1997–2015 Зеленоград.ру
 Реклама
Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
Реклама
Реклама
Совсем рядом!

Клиника в Андреевке
8(495)765-89-14
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746
Реклама
Реклама