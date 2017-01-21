Пожар в корпусе 165 произошёл вечером 20 января около 22:30.

Как сообщили Zelenograd.ru в МЧС, на место выехали семь машин. И столько же минут ушло на тушение пожара. Горели личные вещи и мебель на площади два квадратных метра в квартире на третьем этаже первого подъезда. В комнате в момент возгорания находился 40-летний хозяин квартиры, которого пришлось госпитализировать.