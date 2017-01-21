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Хозяин квартиры пострадал во время пожара в 1 микрорайоне 21.01.2017 ZELENOGRAD.RU

Пожар в корпусе 165 произошёл вечером 20 января около 22:30.

Как сообщили Zelenograd.ru в МЧС, на место выехали семь машин. И столько же минут ушло на тушение пожара. Горели личные вещи и мебель на площади два квадратных метра в квартире на третьем этаже первого подъезда. В комнате в момент возгорания находился 40-летний хозяин квартиры, которого пришлось госпитализировать.

Спасатели оперативно потушили пожар и не дали огню распространиться на другие квартиры
Сергей Шаталов / vk.com/zelaoauto

МЧС не уточняет причины возгорания и диагноз пострадавшего, однако по информации другого источника, мужчина отравился угарным газом. Предположительно он заснул с непотушенной сигаретой в состоянии алкогольного опьянения.

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