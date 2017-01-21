Пожар в корпусе 165 произошёл вечером 20 января около 22:30.
Как сообщили Zelenograd.ru в МЧС, на место выехали семь машин. И столько же минут ушло на тушение пожара. Горели личные вещи и мебель на площади два квадратных метра в квартире на третьем этаже первого подъезда. В комнате в момент возгорания находился 40-летний хозяин квартиры, которого пришлось госпитализировать.
МЧС не уточняет причины возгорания и диагноз пострадавшего, однако по информации другого источника, мужчина отравился угарным газом. Предположительно он заснул с непотушенной сигаретой в состоянии алкогольного опьянения.
- "ДЕТСТВО Плюс"
-
8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
- 20 лет работы!
-
Зимний уход за зубами.
Сейчас актуально.
- LIONKIDS
-
ТЦ «Столица», 2 этаж
корпус 2309А
- Магазин "Я сама"
-
все для пэчворка
декупажа, украшений