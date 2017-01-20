Воспитанницы зеленоградской спортшколы №10 «Орбита» в составе сборной России завоевали третье место в женском молодежном Чемпионате мира по хоккею. Соревнования проходили с 7 по 14 января в Чехии (Пршеров), участвовали в них девушки до 18 лет. В матче за «бронзу» встретились Россия и Швеция, как и в прошлом году — но сейчас победа осталась за россиянками: «Я ждала реванша целый год!» — рассказала Zelenograd.ru одна из зеленоградских спортсменок.

Женская молодежная сборная России под руководством тренера Евгения Бобарико на групповом этапе чемпионата уступила США (1:6) и Канаде (2:4) и выиграла у шведок (2:1). В четвертьфинале россияне обыграли Чехию (2:0). После проигрыша команде США (0:6) в финале российские девушки выиграли у Швеции (2:0) в матче за третье место.

В состав российской команды входили хоккеистки из спортивной школы «Орбита» Зеленограда: вратари Валерия Меркушева и Милена Третяк, защитник Анна Климкина, нападающие Маргарита Дорофеева и Ольга Широкова. Три девушки и сейчас продолжают выступать за «Орбиту». Климкину пригласили играть в команду ЖКЛ Красноярска («Бирюса»), за который она играет уже второй год. А Меркушева выступает за сборную команду Свердловской области.