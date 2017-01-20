Воспитанницы зеленоградской спортшколы №10 «Орбита» в составе сборной России завоевали третье место в женском молодежном Чемпионате мира по хоккею. Соревнования проходили с 7 по 14 января в Чехии (Пршеров), участвовали в них девушки до 18 лет. В матче за «бронзу» встретились Россия и Швеция, как и в прошлом году — но сейчас победа осталась за россиянками: «Я ждала реванша целый год!» — рассказала Zelenograd.ru одна из зеленоградских спортсменок.
Женская молодежная сборная России под руководством тренера Евгения Бобарико на групповом этапе чемпионата уступила США (1:6) и Канаде (2:4) и выиграла у шведок (2:1). В четвертьфинале россияне обыграли Чехию (2:0). После проигрыша команде США (0:6) в финале российские девушки выиграли у Швеции (2:0) в матче за третье место.
В состав российской команды входили хоккеистки из спортивной школы «Орбита» Зеленограда: вратари Валерия Меркушева и Милена Третяк, защитник Анна Климкина, нападающие Маргарита Дорофеева и Ольга Широкова. Три девушки и сейчас продолжают выступать за «Орбиту». Климкину пригласили играть в команду ЖКЛ Красноярска («Бирюса»), за который она играет уже второй год. А Меркушева выступает за сборную команду Свердловской области.
Большинство девушек пришли в хоккей из фигурного катания. «С 3 лет я начала заниматься фигурным катанием, занималась до 8 лет, мне не особо нравилось. Очень часто после своих занятий видела, как играют мальчики в хоккей. Меня привлекло то, что это командный вид спорта. В 8 лет я уговорила родителей попробовать, и с первой тренировки я поняла, что это — моё», — поделилась с Zelenograd.ru Маргарита Дорофеева.
Другие захотели пойти по стопам старших братьев, как, например, Анна Климкина и Валерия Меркушева. Последнюю признали лучшим вратарем турнира — именно её игра помогла российской сборной завоевать бронзовые медали.
«Лера сыграла очень здорово. Когда вратарь играет так, как играла она, это придаёт уверенности всей команде», — сообщил Евгений Бобарико в интервью на сайте национальной федерации хоккея. Также главный тренер женской молодежной сборной отметил хороший микроклимат в команде: все знали, для чего они тренируются, резюмировал он.
Во время решающего матча со Швецией каждая из участниц команды ощущала личную ответственность — команде нужна была победа, и они её добились.
«То, что я почувствовала в момент победы описать очень трудно, слишком много эмоций. — рассказывает Анна Климкина. — Все девчонки кричали, выпрыгивали на лед, бросали клюшки, шлемы. Неслись обнимать вратаря. Мне не верилось, что мы смогли сделать это, я пребывала в состоянии некой эйфории. Еще в прошлом году, у тех же шведок мы не смогли вырвать победу и отдали им 3 место. Я ждала реванша целый год, думаю, как и многие девочки. То, что мы смогли отыграться и вырвали зубами победу, доказали, что мы достойны быть в тройке лучших. Осознание всего этого… Это счастье».
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