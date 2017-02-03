К продаже предлагается свыше 11 тысяч квадратных метров производственных и офисных помещений в технопарке «Элма» на Озерной аллее. Речь идёт о 5-м строении технопарка, в котором недавно полностью заменили фасад, ведутся проектные работы по реконструкции внутренних инженерных сетей и замене грузовых лифтов.
Предложение адресовано в первую очередь существующим арендаторам «Элмы», которым интересно долгосрочное развитие. Основное требование для остальных покупателей — компания должна осуществлять экономическую деятельность согласно требованиям закона «О промышленной политике города Москвы».
Цена помещений варьируется в пределах 65-80 тысяч рублей за квадратный метр, сообщили Zelenograd.ru в администрации «Элмы». Планы помещений опубликованы на сайте elma.group.
Уникальность предложения — в статусе московского технопарка, который есть у «Элмы». Собственники помещений технопарка, имеют право на получения налоговых льгот: пониженная ставка налога на прибыль, подлежащего зачислению в бюджет города, освобождение от уплаты налога на имущество в отношении недвижимого имущества на территории технопарка.
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