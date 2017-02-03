Предложение адресовано в первую очередь существующим арендаторам «Элмы», которым интересно долгосрочное развитие. Основное требование для остальных покупателей — компания должна осуществлять экономическую деятельность согласно требованиям закона «О промышленной политике города Москвы».

Цена помещений варьируется в пределах 65-80 тысяч рублей за квадратный метр, сообщили Zelenograd.ru в администрации «Элмы». Планы помещений опубликованы на сайте elma.group.

Уникальность предложения — в статусе московского технопарка, который есть у «Элмы». Собственники помещений технопарка, имеют право на получения налоговых льгот: пониженная ставка налога на прибыль, подлежащего зачислению в бюджет города, освобождение от уплаты налога на имущество в отношении недвижимого имущества на территории технопарка.