3 комментария
Обеды в офис от НормаФуд
Продажа и установка водонагревателей, радиаторов отопления, насосов, мойки для кухни, полотенцесушителей, фильтра для воды, сантехники.Круглый год на 1 этаже магазина большой выбор фейерверков (также их можно купить в интернет-магазине www.bmpiro.ru)
Технопарк «Элма» начал продажу помещений 03.02.2017 ZELENOGRAD.RU

К продаже предлагается свыше 11 тысяч квадратных метров производственных и офисных помещений в технопарке «Элма» на Озерной аллее. Речь идёт о 5-м строении технопарка, в котором недавно полностью заменили фасад, ведутся проектные работы по реконструкции внутренних инженерных сетей и замене грузовых лифтов.

На «Элме» недавно отремонтировали и главный вход
Фото: Технопарк "Элма"

Предложение адресовано в первую очередь существующим арендаторам «Элмы», которым интересно долгосрочное развитие. Основное требование для остальных покупателей — компания должна осуществлять экономическую деятельность согласно требованиям закона «О промышленной политике города Москвы».

Цена помещений варьируется в пределах 65-80 тысяч рублей за квадратный метр, сообщили Zelenograd.ru в администрации «Элмы». Планы помещений опубликованы на сайте elma.group.

Уникальность предложения — в статусе московского технопарка, который есть у «Элмы». Собственники помещений технопарка, имеют право на получения налоговых льгот: пониженная ставка налога на прибыль, подлежащего зачислению в бюджет города, освобождение от уплаты налога на имущество в отношении недвижимого имущества на территории технопарка.

 Реклама
Дачный дом 6х9 в 100 кв.м от «ДачаЗел» всего от 520 тысяч руб Объявления
Детский сад от 15000 рублей «СЁМА плюс» (8-й и 20-й район) Объявления
ЖК "Лесное озеро". Комфорт для жизни. Начало продаж Объявления
Бесплатная диагностика неисправностей авто,замена масла и передних колодок по 250 рублей. Объявления
Обсуждение
Ацкое Гомно
Вчера, 16:54
Бобик сдох.Приехали.
Алексей
Вчера, 16:58
Почему удалили мой комментарий? И ссылку так и не исправили. Вот правильная, кому интересно: http://elmagroup.ru/
vmp vmp
Вчера, 17:13
Места на парковке почём будут?
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
"ДЕТСТВО Плюс"

8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00

 Реклама
Совсем рядом!

Клиника в Андреевке
8(495)765-89-14

 Реклама
Скидки!

Новый "Крутышка"
в ТК "Панфиловский"

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

все для пэчворка
декупажа, украшений

 Реклама
© 1997–2015 Зеленоград.ру
 Реклама
Реклама
Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
Совсем рядом!

Клиника в Андреевке
8(495)765-89-14
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама