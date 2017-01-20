3 комментария
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При разбойном нападении на инкассаторов у ТЦ «Лига» на Ленинградском шоссе убит охранник 20.01.2017 ZELENOGRAD.RU

Вооружённый преступник открыл стрельбу во время налёта у торгового центра в Химках 20 января в десять минут первого ночи.

Инкассатор «Инкахран Сервис» и сотрудник частной охранной фирмы завершили инкассацию одной из торговых точек центра, расположенного на Ленинградском шоссе, когда подверглись нападению. Как рассказали Zelenograd.ru в следственном комитете, злоумышленник выстрелил из ружья, ранив 38-летнего охранника. Мужчина скончался на месте. Инкассатору же удалось укрыться в безопасном месте и обеспечить сохранность денег. По информации «Московского комсомольца«, в сумке находилось 2795000 рублей. Комитет не уточнил, открыл ли инкассатор ответную стрельбу, но разбойник с места преступления скрылся.

«МК» пишет также, что стрелок неожиданно вышел из-за угла здания, когда инкассаторы подходили к машине. По описанию, рост преступника около 180 см. Мужчина был одет в длинный чёрный плащ с капюшоном, а лицо скрыто натянутой на голову чёрной лыжной маской. Ранив одного охранника и не догнав второго, неизвестный пересёк Ленинградское шоссе и скрылся в жилом массиве. Как сообщает издание, на месте происшествия эксперты нашли две гильзы 12-го калибра от охотничьего оружия.

Для установления личности нападавшего и всех обстоятельств происшествия криминалисты просматривает записи с камер видеонаблюдения, изучают маршрутный лист инкассаторов, выясняют, кто знал об их передвижениях. Возбуждено уголовное дело по нескольким статьям: «Убийство, сопряженное с разбоем», «Разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего», «Незаконное ношение огнестрельного оружия», сообщил следственный комитет.

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Обсуждение
Дмитрий n3ro
10 часов назад
Идем семимильными шагами к светлому будущему капитализма!Стимуляция к перепотреблению вызывает у людей чрезмерное чувство необходимости далеко не самых нужных вещей. Разница между бедными и богатыми растет в геометрической прогрессии, как и количество бедных. С экрана нам говорят про инфляцию в 10%, хотя при этом не нужно быть математиком от бога, чтобы понять, что это ложь, ибо по отношению к остальному миру бОльшая часть россиян за два года стала как минимум в два раза беднее + реальная инфляция в 18-22%? Никто не замечает, как количество нападений на инкассации растет, и связь с вышенаписанным никто не видит? Лично я жду прям вестерна у нас, когда банки будут выносить через день со стрельбой. Между тем Набиуллина один из лучших банкиров Европы. Кто голосовал, дайте посмотреть в их заплывшие лица!
Alexey Evstifeev
2 часа назад
Напомню что россияне сделали свой выбор величие vs благосостояние (многие меня не поймут о чем я). Не у всех доходы упали, но только у тех 89%. Мы же бездуховные запаслись попкорном и наблюдаем:)
Док Детский
1 час назад
На фоне стремительно нищающего населения страны таких новостей будет с каждым днем все больше и больше.

Интересно конфискованные лярды полковника влились в бюджет или перекочевали к генералам???
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