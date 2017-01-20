Вооружённый преступник открыл стрельбу во время налёта у торгового центра в Химках 20 января в десять минут первого ночи.

Инкассатор «Инкахран Сервис» и сотрудник частной охранной фирмы завершили инкассацию одной из торговых точек центра, расположенного на Ленинградском шоссе, когда подверглись нападению. Как рассказали Zelenograd.ru в следственном комитете, злоумышленник выстрелил из ружья, ранив 38-летнего охранника. Мужчина скончался на месте. Инкассатору же удалось укрыться в безопасном месте и обеспечить сохранность денег. По информации «Московского комсомольца«, в сумке находилось 2795000 рублей. Комитет не уточнил, открыл ли инкассатор ответную стрельбу, но разбойник с места преступления скрылся.

«МК» пишет также, что стрелок неожиданно вышел из-за угла здания, когда инкассаторы подходили к машине. По описанию, рост преступника около 180 см. Мужчина был одет в длинный чёрный плащ с капюшоном, а лицо скрыто натянутой на голову чёрной лыжной маской. Ранив одного охранника и не догнав второго, неизвестный пересёк Ленинградское шоссе и скрылся в жилом массиве. Как сообщает издание, на месте происшествия эксперты нашли две гильзы 12-го калибра от охотничьего оружия.

Для установления личности нападавшего и всех обстоятельств происшествия криминалисты просматривает записи с камер видеонаблюдения, изучают маршрутный лист инкассаторов, выясняют, кто знал об их передвижениях. Возбуждено уголовное дело по нескольким статьям: «Убийство, сопряженное с разбоем», «Разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего», «Незаконное ношение огнестрельного оружия», сообщил следственный комитет.