Как рассказал Zelenograd.ru очевидец — житель корпуса 1130, в момент возгорания рядом с седаном стоял человек и, похоже, ковырялся под капотом. Неожиданно человек (вероятно, владелец) отскочил от автомобиля, и тут же показалось пламя. Пожарные приехали в течение минут пяти, и огонь не добрался до салона седана. Вероятнее всего, произошло самовозгорание.

Дознаватели на месте выясняют, что могло стать причиной воспламенения и какова предварительная сумма ущерба.