Автомобиль, припаркованный напротив корпуса 1130, загорелся днём 19 января около 14:15.
На место выехали две пожарные машины, которые оперативно подавили возгорание, сообщили Zelenograd.ru в МЧС. Очевидцы сняли на видео полыхающий автомобиль. На записи видно, как из-под капота вырывается пламя и быстро распространяется в сторону лобового стекла. К счастью, огонь не успел перекинуться на соседние транспортные средства. По предварительной информации, другие авто не пострадали.
Как рассказал Zelenograd.ru очевидец — житель корпуса 1130, в момент возгорания рядом с седаном стоял человек и, похоже, ковырялся под капотом. Неожиданно человек (вероятно, владелец) отскочил от автомобиля, и тут же показалось пламя. Пожарные приехали в течение минут пяти, и огонь не добрался до салона седана. Вероятнее всего, произошло самовозгорание.
Дознаватели на месте выясняют, что могло стать причиной воспламенения и какова предварительная сумма ущерба.
- "ДЕТСТВО Плюс"
-
8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
- БАБИН ДВОР
-
Настоящая русская
баня на дровах.
- "МЕДКОМИССИЯ"
-
+7(499)210-03-00
+7(499)717-87-54
- ТОМОГРАД
-
МРТ головного мозга
с сосудами всего 4800 руб.