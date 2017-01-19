1 комментарий
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На парковке в 11 микрорайоне сгорел автомобиль 19.01.2017 ZELENOGRAD.RU

Автомобиль, припаркованный напротив корпуса 1130, загорелся днём 19 января около 14:15.

На место выехали две пожарные машины, которые оперативно подавили возгорание, сообщили Zelenograd.ru в МЧС. Очевидцы сняли на видео полыхающий автомобиль. На записи видно, как из-под капота вырывается пламя и быстро распространяется в сторону лобового стекла. К счастью, огонь не успел перекинуться на соседние транспортные средства. По предварительной информации, другие авто не пострадали.

До приезда пожарных пламя охватило половину автомобиля, но до салона и соседних машин не добралось
Станислав Комаров

Как рассказал Zelenograd.ru очевидец — житель корпуса 1130, в момент возгорания рядом с седаном стоял человек и, похоже, ковырялся под капотом. Неожиданно человек (вероятно, владелец) отскочил от автомобиля, и тут же показалось пламя. Пожарные приехали в течение минут пяти, и огонь не добрался до салона седана. Вероятнее всего, произошло самовозгорание.

Дознаватели на месте выясняют, что могло стать причиной воспламенения и какова предварительная сумма ущерба.

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Обсуждение
? - я чото п
4 часа назад
группу вконтакте закрыли, в который видос. поэтому запилите его сюда.
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