Мотокросс на льду — зрелищное событие, оно будет интересно не только любителям мотоспорта, но и всем, кто хочет необычно провести выходной день. У зрителей будет возможность, покататься на детских и взрослых снегоходах, квадроциклах и другой мото-технике, поучаствовать в семейных конкурсах. Для всех будет организовано питание.

Вход свободный. Место проведения — деревня Брехово, спортивно-технический клуб «Кутузовский редут» (схема проезда). На общественном транспорте из Зеленограда до клуба можно добраться автобусами: № 460 М до остановки «Рынок Рузино» или № 707 М до остановки «Брехово».

Программа соревнований 21 января:

9:30-11:30 — тренировочные заезды молодых спортсменов

12:00 — открытые соревнования и начало шоу-программы

12:00-15:00 — полуфинальные заезды

15:00-16:00 — финальные заезды

16:30 — награждение победителей



