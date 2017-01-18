Трасса открытого зимнего кубка ДОСААФ по спидвей-кроссу проложена по льду озера в деревне Брехово. В заездах в субботу 21 января планируют принять участие около 70 гонщиков. Впервые на лёд выйдут картингисты на специально подготовленных шасси.
Мотокросс на льду — зрелищное событие, оно будет интересно не только любителям мотоспорта, но и всем, кто хочет необычно провести выходной день. У зрителей будет возможность, покататься на детских и взрослых снегоходах, квадроциклах и другой мото-технике, поучаствовать в семейных конкурсах. Для всех будет организовано питание.
Вход свободный. Место проведения — деревня Брехово, спортивно-технический клуб «Кутузовский редут» (схема проезда). На общественном транспорте из Зеленограда до клуба можно добраться автобусами: № 460 М до остановки «Рынок Рузино» или № 707 М до остановки «Брехово».
Программа соревнований 21 января:
- 9:30-11:30 — тренировочные заезды молодых спортсменов
- 12:00 — открытые соревнования и начало шоу-программы
- 12:00-15:00 — полуфинальные заезды
- 15:00-16:00 — финальные заезды
- 16:30 — награждение победителей
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Как на это мероприятие смотрит МЧС?