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Гонки на мотоциклах и картах по льду пройдут под Зеленоградом 18.01.2017 ZELENOGRAD.RU

Трасса открытого зимнего кубка ДОСААФ по спидвей-кроссу проложена по льду озера в деревне Брехово. В заездах в субботу 21 января планируют принять участие около 70 гонщиков. Впервые на лёд выйдут картингисты на специально подготовленных шасси.

Фото: Zelenograd.ru

Мотокросс на льду — зрелищное событие, оно будет интересно не только любителям мотоспорта, но и всем, кто хочет необычно провести выходной день. У зрителей будет возможность, покататься на детских и взрослых снегоходах, квадроциклах и другой мото-технике, поучаствовать в семейных конкурсах. Для всех будет организовано питание.

Вход свободный. Место проведения — деревня Брехово, спортивно-технический клуб «Кутузовский редут» (схема проезда). На общественном транспорте из Зеленограда до клуба можно добраться автобусами: № 460 М до остановки «Рынок Рузино» или № 707 М до остановки «Брехово».

Программа соревнований 21 января:

  • 9:30-11:30 — тренировочные заезды молодых спортсменов
  • 12:00 — открытые соревнования и начало шоу-программы
  • 12:00-15:00 — полуфинальные заезды
  • 15:00-16:00 — финальные заезды
  • 16:30 — награждение победителей


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Обсуждение
Kill Digit
Вчера, 12:33
А нулевая-плюсовая температура организаторов не смущает?
Как на это мероприятие смотрит МЧС?
Бесаме Мучо
Вчера, 16:30
А нулевая-плюсовая температура организаторов не смущает?
Что-то в прогнозе всё больше -7, -9.
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