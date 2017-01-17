3 комментария
Обеды в офис от НормаФуд
Продажа и установка водонагревателей, радиаторов отопления, насосов, мойки для кухни, полотенцесушителей, фильтра для воды, сантехники.Круглый год на 1 этаже магазина большой выбор фейерверков (также их можно купить в интернет-магазине www.bmpiro.ru)
Префектура запустила интернет-голосование за лучшего дворника. Повторится ли битва дворников? 17.01.2017 ZELENOGRAD.RU

Предлагается оценить работу отдельно дворников, убирающих в подъездах, и дворников, убирающих во дворах. За каждого можно голосовать только по разу. В прошлом году этот конкурс прошёл с накрутками за отдельных дворников.

Фото: Александр Сайганов/Zelenograd.ru

Чтобы проголосовать, надо на карте голосования надо найти свой корпус, кликнуть на фигурку с метлой или тележкой — так обозначили дворников и работников комплексной уборки. Первые убирают в подъездах, вторые во дворах — метут двор, везут мусор из подъездов к контейнерам. Появится картинка с фотографией и фамилией. Дальше надо нажать на зеленую или красную иконку — это «положительно» и «отрицательно». «Проголосовать вы можете один раз за одного дворника и одного работника комплексной уборки», сообщает префектура.

В прошлогоднем опросе тоже можно было голосовать за конкретного дворника один раз — но раз в день. Это дало возможность «накрутить» голоса как за, так и против. Интересно было наблюдать за «битвой дворников» в 8 микрорайоне. Уже через два месяца после начала голосования Иннокентий Кирпиков и Артём Постнов, отвечающие за корпуса 812 и 841, резко оторвались от остальных, суммарно набрав более 17 тысяч голосов «за» и более 6 тысяч «против». Хотя в этих домах живут 1100 человек. Отрицательные голоса тоже росли, как грибы. Кирпиков был уверен, что это происходило из-за конфликта с сотрудницей «Жилищника района Крюково». В нынешнем списке дворников ни Кирпикова, ни Постнова нет.

По итогам прошлого конкурса, лучшими стали убирающие дворы корпусов 162, 847, 1428-1430, 503-504 и участок возле Школьного озера со стороны 10 микрорайона. Победителей выбирали не по количеству голосов «за», а по соотношению «за» и «против» — отрицательных отзывов должно было быть намного меньше. Например, в числе лучших был дворник Урмат Ажибаев (корпуса 503-504), набравший более трехсот «лайков» и минимальные 6 процентов от общего количества «дизлайков».

Читайте также
Выборы лучшего дворника Зеленограда. История накруток, вражды и наказания проигравших
 Реклама
Курсы подготовки к школе «Хедвиг» приглашают детей 4-5 лет в группу «Совята» Объявления
В «Фуэте» открылись уникальные занятия для слабослышащих и глухих детей Объявления
Бутик детской одежды LIONKIDS. Pulka, Аt Play, Chobi, Mayoral, Silver Spoon, Маленькая леди Объявления
ТЦ «Столица» в 23 микрорайоне. Всё нужное для детей, не выезжая из города. Объявления
Обсуждение
Анна Леонтьева
8 часов назад
Почему нет значка комплексной уборки у 240-го дома? Женщина, которая проводит уборку заслуживает голоса за нее.
Фрези Грант
7 часов назад
Когда на портале префектуры я задала тот же вопрос почему у корпуса 1501 нет ни одного дворника, хотя убирают отменно, мне было отвечено, что наш дворник числится за корпусом 1506. Так и ваша женщина тоже может быть обозначена у другого корпуса.Но жильцы ведь не знают, где искать своих рабочих, как их зовут и где за них отдать голос. Что-то неправильно в этом голосовании.
Алексей Сохоневич
7 часов назад
Мне кажется это не лопата а метла(на картинке дворника).
И вопрос: в первом микрорайоне что, всего один работник комплексной уборки (128 корп.)??? Почему остальных нету?
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Реклама
ЖК Зеленоградский

Скидки 17% до 19 января
Квартиры от 2,1 млн.

 Реклама
Совсем рядом!

Клиника в Андреевке
8(495)765-89-14

 Реклама
"МЕДКОМИССИЯ"

+7(499)210-03-00
+7(499)717-87-54

 Реклама
Реклама
ТОМОГРАД

МРТ головного мозга
с сосудами всего 4800 руб.

 Реклама
© 1997–2015 Зеленоград.ру
 Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Совсем рядом!

Клиника в Андреевке
8(495)765-89-14
Реклама
Реклама
Реклама
ЖК Зеленоградский

Скидки 17% до 19 января
Квартиры от 2,1 млн.
Реклама
Реклама
Реклама