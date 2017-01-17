Чтобы проголосовать, надо на карте голосования надо найти свой корпус, кликнуть на фигурку с метлой или тележкой — так обозначили дворников и работников комплексной уборки. Первые убирают в подъездах, вторые во дворах — метут двор, везут мусор из подъездов к контейнерам. Появится картинка с фотографией и фамилией. Дальше надо нажать на зеленую или красную иконку — это «положительно» и «отрицательно». «Проголосовать вы можете один раз за одного дворника и одного работника комплексной уборки», сообщает префектура.



В прошлогоднем опросе тоже можно было голосовать за конкретного дворника один раз — но раз в день. Это дало возможность «накрутить» голоса как за, так и против. Интересно было наблюдать за «битвой дворников» в 8 микрорайоне. Уже через два месяца после начала голосования Иннокентий Кирпиков и Артём Постнов, отвечающие за корпуса 812 и 841, резко оторвались от остальных, суммарно набрав более 17 тысяч голосов «за» и более 6 тысяч «против». Хотя в этих домах живут 1100 человек. Отрицательные голоса тоже росли, как грибы. Кирпиков был уверен, что это происходило из-за конфликта с сотрудницей «Жилищника района Крюково». В нынешнем списке дворников ни Кирпикова, ни Постнова нет.



По итогам прошлого конкурса, лучшими стали убирающие дворы корпусов 162, 847, 1428-1430, 503-504 и участок возле Школьного озера со стороны 10 микрорайона. Победителей выбирали не по количеству голосов «за», а по соотношению «за» и «против» — отрицательных отзывов должно было быть намного меньше. Например, в числе лучших был дворник Урмат Ажибаев (корпуса 503-504), набравший более трехсот «лайков» и минимальные 6 процентов от общего количества «дизлайков».