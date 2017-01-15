Пилотную работу единого диспетчерского центра вызова скорой и неотложной помощи запустили в Зеленограде и в Северо-западном округе Москвы с сентября — все вызовы теперь можно делать по телефону 103. Еще один «пилот» начали в декабре: зеленоградские бригады «неотложки» перевели в подчинение «скорой помощи», пытаясь уменьшить время приезда их к пациентам.

С 1 февраля перейти на единый номер 103 готовятся все столичные подстанции скорой помощи, сообщил в интервью «Интерфаксу» глава московской «скорой помощи» Николай Плавунов.

По прежним телефонам зеленоградской неотложки — взрослой 8(499)210-03-03, 8(499)734-71-20, детской 8(499)735-0970, 8(499)735-0936 — уже сейчас идёт переадресация на центральную диспетчерскую службу, где по характеру жалоб решают, кто ими займется: неотложная или скорая помощь.

«Диспетчера единого диспетчерского центра при необходимости передают вызовы в окружные отделения неотложной помощи, — рассказал Плавунов. — Это даёт нам возможность координировать работу „скорой“ и неотложной помощи и более жестко мониторить выполнение вызова в установленные нормативы».

С 15 декабря в Зеленограде начали и другой пилотный проект: четыре бригады неотложной помощи, две детские и две взрослые, перешли из поликлиник в штат «скорой помощи» и проработают так весь первый квартал 2017 года. В столичном департаменте здравоохранения оценят эффективность таких изменений.

«Сегодня норматив прибытия к пациенту для неотложки — два часа. Мы планируем немного более жесткие параметры мониторинга для того, чтобы неотложка этот норматив не превышала и повысилась эффективность ее работы», — пояснил руководитель службы.

С 2014 года взрослая и детская «неотложки» в Зеленограде работают круглосуточно: взрослая базируется в здании бывшей медсанчасти №9 (1-й Западный проезд, дом 8), детская — в бывшей поликлинике №84 (3 микрорайон, сейчас это филиал №2 детской поликлиники №105).

«Неотложка» рассчитана на вызовы при обострении хронических заболеваний, также поводом могут стать головокружение, слабость, повышенная температура, повышенное артериальное давление, невралгия, боли в мышцах, головокружение на фоне повышения давления, болевой синдром в суставах и ряд других состояний. При острых заболеваниях, опасных для жизни и требующих экстренной помощи, по вызову приедут медики «скорой помощи». «Скорую» может вызвать и приехавшая бригада «неотложки», если врачи решат, что это необходимо.

Кроме того, врачи круглосуточно консультируют пациентов и по телефону, причем штат таких консультантов недавно увеличился.

«Если другого повода, кроме температуры, нет, человек переводится на врача-консультанта, который по телефону выясняет ситуацию, — рассказал Плавунов. — Если врач в чем-то сомневается, к пациенту поедет бригада скорой или неотложки. А если человек болеет только первый день или только температурит, он может в любое время суток позвонить нам и получить рекомендации по лечению». А затем можно вызвать врача из поликлиники, заключил он.