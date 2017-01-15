На станции Крюково в субботу, 14 января, неизвестный занёс в «Ласточку» рыбацкий ящик и выбежал из вагона. Электричка Москва — Тверь отправлялась из Зеленограда в сторону области от второй платформы в 10:18.

Как рассказала Zelenograd.ru очевидица, бесхозный багаж заметил ребёнок, который сообщил о находке своей матери. На место сразу вызвали охрану. Осмотрев груз, охранники обнаружили какие-то провода. Людей оперативно перевели в другие вагоны, а электричка продолжила движение со следующей остановкой на Подсолнечной.