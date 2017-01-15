На станции Крюково в субботу, 14 января, неизвестный занёс в «Ласточку» рыбацкий ящик и выбежал из вагона. Электричка Москва — Тверь отправлялась из Зеленограда в сторону области от второй платформы в 10:18.
Как рассказала Zelenograd.ru очевидица, бесхозный багаж заметил ребёнок, который сообщил о находке своей матери. На место сразу вызвали охрану. Осмотрев груз, охранники обнаружили какие-то провода. Людей оперативно перевели в другие вагоны, а электричка продолжила движение со следующей остановкой на Подсолнечной.
Только в Клину полицейские в бронежилетах вынесли из вагона подозрительный ящик для дальнейшего исследования. Далее электрички следовали по расписанию.
Есть более мирная версия, объясняющая, почему хозяин оставил ящик в электричке без присмотра. Один из комментаторов в группе «Подслушано в Клину» «ВКонтакте» предположил, что пассажир мог выскочить за другим багажом, оставленным на перроне, но не успел вернуться в вагон.
Транспортная полиция и сотрудники железной дороги официальные комментарии пока не давали.
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