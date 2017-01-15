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Пассажиров «Ласточки» эвакуировали из вагона из-за подозрительного ящика 15.01.2017 ZELENOGRAD.RU

На станции Крюково в субботу, 14 января, неизвестный занёс в «Ласточку» рыбацкий ящик и выбежал из вагона. Электричка Москва — Тверь отправлялась из Зеленограда в сторону области от второй платформы в 10:18.

Как рассказала Zelenograd.ru очевидица, бесхозный багаж заметил ребёнок, который сообщил о находке своей матери. На место сразу вызвали охрану. Осмотрев груз, охранники обнаружили какие-то провода. Людей оперативно перевели в другие вагоны, а электричка продолжила движение со следующей остановкой на Подсолнечной.

При осмотре подозрительного ящика охранники обнаружили торчащие из него провода
«Подслушано в Клину» / vk.com/podslyshalk

Только в Клину полицейские в бронежилетах вынесли из вагона подозрительный ящик для дальнейшего исследования. Далее электрички следовали по расписанию.

Есть более мирная версия, объясняющая, почему хозяин оставил ящик в электричке без присмотра. Один из комментаторов в группе «Подслушано в Клину» «ВКонтакте» предположил, что пассажир мог выскочить за другим багажом, оставленным на перроне, но не успел вернуться в вагон.

Транспортная полиция и сотрудники железной дороги официальные комментарии пока не давали.

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Обсуждение
Никита Лосев
Вчера, 20:19
Что значит не успел заскочить обратно? в Ласточках отправление поездов курируют старшие билетные кассиры, которые смотрят за такими пассажирами, которые не успели и дают команду машинисту что поезд готов к отправлению. Да и в Ласточках двери не автоматические, а чтобы войти надо нажать кнопку.
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