Размер знаков «Остановка запрещена», «Парковка», «Платные услуги» и «Парковка для инвалидов» уменьшат в полтора раза, а количество знаков сократят за счет совмещения самого знака и таблички под ним в один знак, пишет РБК.

Сначала уменьшенные знаки поставят на пяти улицах в качестве эксперимента. Если эксперимент признают успешным, его распространят на весь город.

Уменьшение размера и количества дорожных знаков позволит сэкономить на их изготовлении и установке, а также лучше вписать знаки в городскую среду.