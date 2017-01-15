4 комментария
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В Москве уменьшат размер дорожных знаков 15.01.2017 РБК

Размер знаков «Остановка запрещена», «Парковка», «Платные услуги» и «Парковка для инвалидов» уменьшат в полтора раза, а количество знаков сократят за счет совмещения самого знака и таблички под ним в один знак, пишет РБК.

Сначала уменьшенные знаки поставят на пяти улицах в качестве эксперимента. Если эксперимент признают успешным, его распространят на весь город.

Уменьшение размера и количества дорожных знаков позволит сэкономить на их изготовлении и установке, а также лучше вписать знаки в городскую среду.

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Обсуждение
Майкл Маерс
3 часа назад
Вот и будут так отмазываться,типа знака не видно.
Елена Премудрая
1 час назад
Точно, будут. А в чем экономия по установке? Типа, раньше тяжелый был, два рабочих ставили, теперь и один управится?
Cunami Cunami
1 час назад
"не видно" - не спасет от штрафа
Igor K____
21 минуту назад
1.А как же ГОСТ Р52290 —2004?Опять задвинули?
2.Это делается ,чтобы повесть на один столб больше знаков,как это было сделано со всеми известной парой "остановка запрещена + работает эвакуатор "За нарушение первого - штраф получает ГИБДД, второго - ГКУАМПП,то есть выписываются два постановления и взымается двойная плата за одно правонарушение, что в свою очередь нарушает КоАП РФ, Статья 4.1. п 5 и ст 50 Конституции РФ.
Итог:Вот так легко,правительство Москвы нарушает Госты и законы,в пользу своего кармана
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