Размер знаков «Остановка запрещена», «Парковка», «Платные услуги» и «Парковка для инвалидов» уменьшат в полтора раза, а количество знаков сократят за счет совмещения самого знака и таблички под ним в один знак, пишет РБК.
Сначала уменьшенные знаки поставят на пяти улицах в качестве эксперимента. Если эксперимент признают успешным, его распространят на весь город.
Уменьшение размера и количества дорожных знаков позволит сэкономить на их изготовлении и установке, а также лучше вписать знаки в городскую среду.
- Мы отличаемся!
-
+7 (495) 76-76-746
- БАБИН ДВОР
-
Настоящая русская
баня на дровах.
- LIONKIDS
-
ТЦ «Столица», 2 этаж
корпус 2309А
- ТОМОГРАД
-
МРТ головного мозга
с сосудами всего 4800 руб.
2.Это делается ,чтобы повесть на один столб больше знаков,как это было сделано со всеми известной парой "остановка запрещена + работает эвакуатор "За нарушение первого - штраф получает ГИБДД, второго - ГКУАМПП,то есть выписываются два постановления и взымается двойная плата за одно правонарушение, что в свою очередь нарушает КоАП РФ, Статья 4.1. п 5 и ст 50 Конституции РФ.
Итог:Вот так легко,правительство Москвы нарушает Госты и законы,в пользу своего кармана