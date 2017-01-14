Благотворительный флеш-моб организовали в сообществе «Многомама-Зеленоград» Вконтакте: все сборы от продажи фонариков поступили в центр помощи многодетным семьям «МногоМама».

«Идея пришла сначала просто бесплатно раздать фонарики и сделать массовый запуск, но потом я решил, что почему бы не продать их хотя бы по 50 рублей за штуку и вырученные деньги направить на помощь нуждающимся многодетным семьям, потому как я сам из многодетной семьи. И хотя сумма совсем не большая, я считаю, что любая копейка может быть полезна!» — поделился с Zelenograd.ru организатор акции Никита Рудкевич.

Для продажи подготовили 36 фонарей, а тем, кому не хватило, предложили стать зрителями и «группой поддержки».

«Если все пройдет успешно, то мы обязательно организуем такой благотворительный флеш-моб еще раз, где закупим уже больше фонарей, чтобы хватило каждому», — пообещал Никита, отвечая на вопросы Вконтакте.

Не обошли вниманием и вопрос пожарной безопасности фонариков: по версии организаторов, наибольшую опасность фонари несут в теплое время года, когда они могут поджечь лес или приземлиться на чей-нибудь балкон. Зимой, при минусовой температуре, такой угрозы нет, считают они.