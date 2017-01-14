Вечером в канун Старого Нового года зеленоградцы провели небольшую, но — как это всегда бывает с «китайскими фонариками» — романтическую и красочную акцию. В 12 микрорайоне на Дунькином пруду (возле корпуса 1207) собравшиеся дети и взрослые отпустили летающие фонарики в небо и загадали желания на год вперёд.
Благотворительный флеш-моб организовали в сообществе «Многомама-Зеленоград» Вконтакте: все сборы от продажи фонариков поступили в центр помощи многодетным семьям «МногоМама».
«Идея пришла сначала просто бесплатно раздать фонарики и сделать массовый запуск, но потом я решил, что почему бы не продать их хотя бы по 50 рублей за штуку и вырученные деньги направить на помощь нуждающимся многодетным семьям, потому как я сам из многодетной семьи. И хотя сумма совсем не большая, я считаю, что любая копейка может быть полезна!» — поделился с Zelenograd.ru организатор акции Никита Рудкевич.
Для продажи подготовили 36 фонарей, а тем, кому не хватило, предложили стать зрителями и «группой поддержки».
«Если все пройдет успешно, то мы обязательно организуем такой благотворительный флеш-моб еще раз, где закупим уже больше фонарей, чтобы хватило каждому», — пообещал Никита, отвечая на вопросы Вконтакте.
Не обошли вниманием и вопрос пожарной безопасности фонариков: по версии организаторов, наибольшую опасность фонари несут в теплое время года, когда они могут поджечь лес или приземлиться на чей-нибудь балкон. Зимой, при минусовой температуре, такой угрозы нет, считают они.
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Кто заплатит за пожары?
Кто заплатит за пожары?
Кстати, я не понял в чем прикол, в Фикс прайсе они 50 рублей, продавали по 50, чего выгадали? Но даже если бы автор флешмоба их сам клеил (причем из ворованных материалов, чтобы вообще не тратиться), то выручить бы удалось 1800, сумма огромная. Мне на один поход в ресторан не хватит.