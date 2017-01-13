Ножевое ранение в грудь получил один из участников пьяной драки в квартире жилого дома в 1 микрорайоне Зеленограда. Инцидент произошёл в конце ноября, но детали стали известны лишь через полтора месяца.

По информации РЕН ТВ, полицию вызвали соседи, обеспокоенные звуками шумной потасовки. Стражам порядка открыл дверь человек, который сказал, что снимает квартиру и у него всё спокойно, но в этот момент из комнаты донеслись крики. Войдя внутрь, полицейские застали сидящего на кровати мужчину с перевязанной рукой и колотой раной в области груди, на полу лежала женщина, залитая кровью. В комнате находилась ещё одна нетрезвая дама, рассказавшая, что произошло.

По её словам, они выпивали вчетвером, когда раненый мужчина начал избивать приятельницу. В попытке защититься женщина схватила нож и воткнула садисту в грудь. Тот, несмотря на ранение, поднял табуретку и несколько раз ударил ею собутыльницу по голове.

В полиции для Zelenograd.ru подтвердили, что инцидент с поножовщиной имел место быть, но, возможно, события происходили по другому сценарию. Следствие продолжается. Материалы в суд будут переданы по его результатам и после заключения медэкспертов о степени ущерба, нанесённого пострадавшими здоровью друг друга.