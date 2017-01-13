1 комментарий
Обеды в офис от НормаФуд
Продажа и установка водонагревателей, радиаторов отопления, насосов, мойки для кухни, полотенцесушителей, фильтра для воды, сантехники.Круглый год на 1 этаже магазина большой выбор фейерверков (также их можно купить в интернет-магазине www.bmpiro.ru)
«Кровавой баней» закончились посиделки в 1 микрорайоне 13.01.2017 ZELENOGRAD.RU

Ножевое ранение в грудь получил один из участников пьяной драки в квартире жилого дома в 1 микрорайоне Зеленограда. Инцидент произошёл в конце ноября, но детали стали известны лишь через полтора месяца.

По информации РЕН ТВ, полицию вызвали соседи, обеспокоенные звуками шумной потасовки. Стражам порядка открыл дверь человек, который сказал, что снимает квартиру и у него всё спокойно, но в этот момент из комнаты донеслись крики. Войдя внутрь, полицейские застали сидящего на кровати мужчину с перевязанной рукой и колотой раной в области груди, на полу лежала женщина, залитая кровью. В комнате находилась ещё одна нетрезвая дама, рассказавшая, что произошло.

По её словам, они выпивали вчетвером, когда раненый мужчина начал избивать приятельницу. В попытке защититься женщина схватила нож и воткнула садисту в грудь. Тот, несмотря на ранение, поднял табуретку и несколько раз ударил ею собутыльницу по голове.

В полиции для Zelenograd.ru подтвердили, что инцидент с поножовщиной имел место быть, но, возможно, события происходили по другому сценарию. Следствие продолжается. Материалы в суд будут переданы по его результатам и после заключения медэкспертов о степени ущерба, нанесённого пострадавшими здоровью друг друга.

 Реклама
Школа «Фуэте» открывает дополнительный набор в группу художественного творчества Объявления
Новая линейка полуфабрикатов «Деревенское застолье» от корчмы «Диканька». Объявления
Бутик детской одежды LIONKIDS. Pulka, Аt Play, Chobi, Mayoral, Silver Spoon, Маленькая леди Объявления
Курсы подготовки к школе «Хедвиг» приглашают детей 4-5 лет в группу «Совята» Объявления
Обсуждение
Mick Thunder
Вчера, 18:26
Одним синяком меньше.
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746

 Реклама
Совсем рядом!

Клиника в Андреевке
8(495)765-89-14

 Реклама
"МЕДКОМИССИЯ"

+7(499)210-03-00
+7(499)717-87-54

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

все для пэчворка
декупажа, украшений

 Реклама
© 1997–2015 Зеленоград.ру
 Реклама
Реклама
Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746
Реклама
Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Совсем рядом!

Клиника в Андреевке
8(495)765-89-14
Реклама
Реклама
Реклама