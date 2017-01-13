Трёх злоумышленников поймали с поличным во время сделки в Солнечногорске. В роли покупателя выступил полицейский под прикрытием, которому преступники намеревались сбыть 3,7 миллиона рублей с признаками подделки.

Исследование изъятых купюр подтвердило, что это фальшивки. Органы устанавливают каналы их поступления и место производства, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Гознак из списка «подозреваемых» исключён.

До конца следствия задержанные находятся под стражей. Максимальный срок наказания, который «светит» фальшивомонетчикам по соответствующей статье, — до 12 лет лишения свободы.