Трёх злоумышленников поймали с поличным во время сделки в Солнечногорске. В роли покупателя выступил полицейский под прикрытием, которому преступники намеревались сбыть 3,7 миллиона рублей с признаками подделки.
Исследование изъятых купюр подтвердило, что это фальшивки. Органы устанавливают каналы их поступления и место производства, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Гознак из списка «подозреваемых» исключён.
До конца следствия задержанные находятся под стражей. Максимальный срок наказания, который «светит» фальшивомонетчикам по соответствующей статье, — до 12 лет лишения свободы.
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