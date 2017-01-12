КамАЗ перекрыл две полосы движения в сторону Москвы на старом Ленинградском шоссе. ЧП произошло около половины шестого вечера 12 января за поворотом на Сходню: водитель не справился с управлением на скользкой дороге, и тяжёлую машину развернуло поперёк трассы.
Татьяна Щесняк / vk.com/zelaoauto
Идущие следом автомобили чудом избежали столкновения с самосвалом, но в итоге застряли в глухой пробке, которая за два часа растянулась на 8 километров от Елино до Чёрной Грязи.
Яндекс.Пробки
К семи вечера движение практически восстановилось.
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