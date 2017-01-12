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Закрылся «Спортмастер» в 11 микрорайоне 12.01.2017 ZELENOGRAD.RU

Сетевой магазин спортивных товаров ушёл из корпуса 1104 совсем и «по нескольким причинам». Магазины сети работают в ТРЦ «Зеленопарк» возле Зеленограда и в ТЦ «Столица» в корпусе 1446.

Магазин закрыт с 9 января, сообщают зеленоградцы Вконтакте
Алексей Бурый / vk.com

«Спортмастер» проработал в ТЦ «Ольга» четыре года. О причинах закрытия в администрации ТЦ Zelenograd.ru сказали: «Их несколько». Магазин занимал второй этаж здания. Что откроется вместо него, пока неизвестно.

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Обсуждение
Майкл Маерс
Вчера, 10:44
"Магазин занимал второй этаж здания. Что откроется вместо него, пока неизвестно."
Да ещё одна очередная Пятёрочка там откроется.
Ляляка Московская
Вчера, 10:56
Жаль. Отличный спортивный магазин был.
Людмила Тарасовна
Вчера, 11:05
Пусть откроют вместо него Декатлон — он куда лучше.
Машка Сашковна
Вчера, 11:47
Пусть откроют вместо него Декатлон — он куда лучше.
Полностью поддерживаю.
Свити ***
Вчера, 13:30
Мне Декатлон вовсе не понравился. По крайней мере тот что в Зеленопарке - помойка какая-то...
Ирина M.
Вчера, 15:15
"Магазин занимал второй этаж здания. Что откроется вместо него, пока неизвестно."
Да ещё одна очередная Пятёрочка там откроется.
Она же там на первом этаже вроде)
Майкл Маерс
Вчера, 17:48
Да Пятёрочка появилась там после закрытия Алми.Пятёрочек у нас уже штук 50 и они всегда появляются на месте закрытого магазина.
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