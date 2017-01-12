Сетевой магазин спортивных товаров ушёл из корпуса 1104 совсем и «по нескольким причинам». Магазины сети работают в ТРЦ «Зеленопарк» возле Зеленограда и в ТЦ «Столица» в корпусе 1446.
«Спортмастер» проработал в ТЦ «Ольга» четыре года. О причинах закрытия в администрации ТЦ Zelenograd.ru сказали: «Их несколько». Магазин занимал второй этаж здания. Что откроется вместо него, пока неизвестно.
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Да ещё одна очередная Пятёрочка там откроется.
Да ещё одна очередная Пятёрочка там откроется.