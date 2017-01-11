Комментировать
Обеды в офис от НормаФуд
Продажа и установка водонагревателей, радиаторов отопления, насосов, мойки для кухни, полотенцесушителей, фильтра для воды, сантехники.Круглый год на 1 этаже магазина большой выбор фейерверков (также их можно купить в интернет-магазине www.bmpiro.ru)
Бесплатные прививки от бешенства возобновили в Зеленограде 11.01.2017 ZELENOGRAD.RU

Собак и кошек можно приводить и приносить в помещения районных диспетчерских — их бесплатно вакцинируют врачи окружной ветеринарной станции. Два прививочных пункта организуют прямо на улице. Заодно домашних животных посчитают.

График работы выездных прививочных пунктов

При проведении вакцинации ветеринары ставят отметки в рабочий журнал и ветеринарный паспорт животного (если его нет, паспорт заводят). Прививка дает иммунитет на 2-3 года, но ветеринары советуют делать её ежегодно, если животное находится в неблагополучном по бешенству районе.

В Зеленограде случаев бешенства не было уже три года, но в ближайших областных поселках ситуация не меняется к лучшему. В ноябре прошлого года больную лису убили в Фирсановке, в августе на Сходне уличный кот заразил бешенством домашнего питомца, ещё раньше был инцидент с бешеной белкой, а в Менделеево — с ежом. В апреле карантин по бешенству ввели сразу в нескольких населённых пунктах в соседнем с Зеленоградом Солнечногорском районе.

«Солнечногорский район не вылезает из карантинов по бешенству, при этом государственная ветеринарная служба не информирует ни нас, ни жителей об этом, — рассказал ранее в интервью Zelenograd.ru главный врач ветеринарной клиники „Раденис“ Денис Рачинский. — И, между прочим, карантин означает отсечение от выставок, конкурсов, поездок со своими собаками и кошками». Врач отметил, что защита населения от бешенства превращается в громкие слова, отчеты, собрания — «и ничего не происходит».

Бешенство (гидрофобия, водобоязнь) — это смертельное для человека и животных инфекционное заболевание, напоминает московский комитет ветеринарии. Вирус бешенства вызывает специфический энцефалит (воспаление головного мозга) у животных и человека. Передаётся со слюной при укусе больным животным. К вирусу бешенства восприимчивы все теплокровные животные, особенно собаки, лисы, еноты, песцы, шакалы.

Читайте также
Жители ближайших к Зеленограду поселков могут бесплатно привить своих животных от бешенства
 Реклама
Все школы Зеленограда закрыли до 30 декабря из-за эпидемии ОРВИ
С 1 января подорожает проезд на общественном транспорте. Новые тарифы
Новогодние ёлки в детском центре «СЁМА плюс», корпус 830
Новогодние предложения от партнеров Zelenograd.ru — для детей и взрослых
ТЦ «Столица» в 23 микрорайоне. Всё нужное для детей, не выезжая из города. Объявления
Запись на курсы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ до 18 января. Курсы проектов. Объявления
Бутик детской одежды LIONKIDS. Pulka, Аt Play, Chobi, Mayoral, Silver Spoon, Маленькая леди Объявления
Курсы подготовки к школе «Хедвиг» приглашают детей 4-5 лет в группу «Совята» Объявления
Элитный четырехэтажный дом построят в 16 микрорайоне
Как перестать себя жалеть и начать жить Зеленоградка Мария Лифшиц о борьбе с неизлечимой болезнью
Серая шейка — 2. История спасения одной зеленоградской уточки
Детский клуб «KINDER Холл» приглашает детей и взрослых на новогодние программы c 10 по 30 декабря
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Реклама
20 лет работы!
20 лет успешной работы !

Зимний уход за зубами.
Сейчас актуально.

 Реклама
БАБИН ДВОР

Настоящая русская
баня на дровах.

 Реклама
"МЕДКОМИССИЯ"

+7(499)210-03-00
+7(499)717-87-54

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

все для пэчворка
декупажа, украшений

 Реклама
© 1997–2015 Зеленоград.ру
 Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
20 лет работы!
20 лет успешной работы !

Зимний уход за зубами.
Сейчас актуально.
Реклама
БАБИН ДВОР

Настоящая русская
баня на дровах.
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама