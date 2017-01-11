Собак и кошек можно приводить и приносить в помещения районных диспетчерских — их бесплатно вакцинируют врачи окружной ветеринарной станции. Два прививочных пункта организуют прямо на улице. Заодно домашних животных посчитают.

График работы выездных прививочных пунктов

При проведении вакцинации ветеринары ставят отметки в рабочий журнал и ветеринарный паспорт животного (если его нет, паспорт заводят). Прививка дает иммунитет на 2-3 года, но ветеринары советуют делать её ежегодно, если животное находится в неблагополучном по бешенству районе.

В Зеленограде случаев бешенства не было уже три года, но в ближайших областных поселках ситуация не меняется к лучшему. В ноябре прошлого года больную лису убили в Фирсановке, в августе на Сходне уличный кот заразил бешенством домашнего питомца, ещё раньше был инцидент с бешеной белкой, а в Менделеево — с ежом. В апреле карантин по бешенству ввели сразу в нескольких населённых пунктах в соседнем с Зеленоградом Солнечногорском районе.

«Солнечногорский район не вылезает из карантинов по бешенству, при этом государственная ветеринарная служба не информирует ни нас, ни жителей об этом, — рассказал ранее в интервью Zelenograd.ru главный врач ветеринарной клиники „Раденис“ Денис Рачинский. — И, между прочим, карантин означает отсечение от выставок, конкурсов, поездок со своими собаками и кошками». Врач отметил, что защита населения от бешенства превращается в громкие слова, отчеты, собрания — «и ничего не происходит».

Бешенство (гидрофобия, водобоязнь) — это смертельное для человека и животных инфекционное заболевание, напоминает московский комитет ветеринарии. Вирус бешенства вызывает специфический энцефалит (воспаление головного мозга) у животных и человека. Передаётся со слюной при укусе больным животным. К вирусу бешенства восприимчивы все теплокровные животные, особенно собаки, лисы, еноты, песцы, шакалы.