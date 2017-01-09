АНО «Профессиональное объединение конструкторов систем информатики» обвинили в пособничестве ГРУ Минобороны РФ при агрессивном вмешательстве российских властей в ход выборов в США в 2016 году. 28 декабря 2016 президент США Барак Обама подписал санкции против российских спецслужб: под них попали ФСБ, ГРУ и ещё три организации — среди них АНО «ПО КСИ», офис которой расположен в Андреевке рядом с Зеленоградом.
Компания вела специализированное обучение сотрудников ГРУ, которое «занималось сбором и подтасовкой информации с целью повлиять на процесс президентских выборов в США, а ФСБ ей в этом помогала», сообщается на сайте Белого дома США.
«ПО КСИ» зарегистрировано в Москве, офис находится в Андреевке. Организация основана в 1990 году как венчурное инженерно-техническое предприятие, выполняющее НИОКР и серийно изготавливающее собственные разработки по направлениям: микроэлектроника и цифровая микросхемотехника; оптико-электронные сенсоры и сканеры на их основе; вычислительные системы специального назначения; цифровая картография, фотограмметрия, геоинформационные системы. «В своем большинстве коллектив представлен выпускниками МИЭТа», — сообщает о себе организация.
На сайте «ПО КСИ» — продукция от аэрофотоаппаратов до сканеров. Например, ДС-300 (потоковый документальный сканер) используется Госкомстатом при переписи населения и Рособрнадзором в ЕГЭ, по данным портала tjournal.ru.
В 2015—2016 годах компания по госконтрактам выполняла НИР для Минобороны РФ (сумма контракта 120 миллионов рублей), ОКР «Разработка оптико-электронной системы наблюдения в видимом и инфракрасном диапазонах длин волн для оснащения самолетов наблюдения Ту-214ОН» для ПАО «Туполев» (сумма контракта 425 миллионов рублей), организационно-технические услуги по обслуживанию оптико-электронной системы наблюдения, установленной на самолетах открытого неба, с дооснащением цифровой аппаратурой наблюдения отечественного производства по заказу Минобороны РФ (сумма контракта 93 миллионов рублей), а также ряд контрактов с Центральной базовой таможней.
Комментариев по произошедшему от представителей «ПО КСИ» пока нет — из-за новогодних праздников, пишет rns.online.
«Все перечисленные компании […] оказались в так называемом списке SDN американского Управления по контролю за иностранными активами (OFAC). Это означает, что все их американские счета будут заморожены, активы (например, недвижимость) — заблокированы, а американским гражданам будет по закону запрещено вступать с ними в любые финансовые сделки. […] Теоретически включение компаний и организаций в санкционный список могло ударить по ним, если бы они вели активную коммерческую деятельность на территории США или с американскими контрагентами, а также пользовались услугами американских банков. Однако учитывая специфику ГРУ, ФСБ и перечисленных компаний, это вряд ли актуально», — полагает корреспондент tjournal.ru.
Санкции объявлены в ответ на агрессивное вмешательство российских властей в ход выборов в США в 2016 году, воздействие на американских чиновников и кибероперации, направленные против демократических институтов США, говорится в официальном сообщении Белого дома. Речь идёт о хищении конфиденциальной информации и распределенных DOS-атаках на компьютерные системы.
Одновременно с санкциями Министерство национальной безопасности США и Федеральное бюро расследований выпустили совместный отчет, который «содержит рассекреченную техническую информацию о киберактивности российских гражданских и военных спецслужб» — она призвана обнаружить и сорвать глобальную кампанию России по вредоносной кибердеятельности. Отчёт включает данные о компьютерах по всему миру, которые российские спецслужбы используют «без ведома их владельцев, что затрудняет проследить их связь с Россией». Частью этой информации уже обладало сообщество кибербезопасности, часть является новой. Сведения отчёта позволят компаниям, занимающимся кибербезопасностью, идентифицировать и блокировать вредоносные российские программы, контролировать сетевой трафик на наличие признаков вредоносной активности, опознавать тактику и технику цифровых вторжений, сообщает Белый дом.
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