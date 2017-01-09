С 12 января и до конца месяца из-за ремонта железнодорожного хозяйства на участке Крюково — Москва снова двухчасовые перерывы. Утренним поездам вернули остановку в Моссельмаше и отменили на Рижской.
Об отмене 11-ти дневных электричек в обе стороны сообщает Московско-Тверская пригородная пассажирская компания (МТППК). В новом расписании, действующем с 12 декабря, дневные «окна» стали меньше, а теперь снова образуется перерыв с 12:40 до 13:20 в сторону Москвы и с 13:55 до 15:10 в сторону Крюково.
Для улучшения качества обслуживания пассажиров с 12 января поменяются остановки у поездов Крюково — Москва отправлением в 8:02 и Москва — Конаково отправлением в 7:48, информирует МТППК, — назначена остановка на станции Моссельмаш, отменена на Рижской. Ночному поезду Подсолнечная — Москва отправлением в 23:09 назначили остановку в Подрезково, а «Ласточке» отправлением из Твери в 8:12 — в Завидово.
- Мы отличаемся!
-
+7 (495) 76-76-746
- БАБИН ДВОР
-
Настоящая русская
баня на дровах.
- "МЕДКОМИССИЯ"
-
+7(499)210-03-00
+7(499)717-87-54
- ТОМОГРАД
-
МРТ головного мозга
с сосудами всего 4800 руб.