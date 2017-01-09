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Дневные перерывы в движении электричек возобновляются, а двум утренним электричкам поменяли остановки 09.01.2017 ZELENOGRAD.RU

С 12 января и до конца месяца из-за ремонта железнодорожного хозяйства на участке Крюково — Москва снова двухчасовые перерывы. Утренним поездам вернули остановку в Моссельмаше и отменили на Рижской.

Фото: Александр Сайганов/Zelenograd.ru

Об отмене 11-ти дневных электричек в обе стороны сообщает Московско-Тверская пригородная пассажирская компания (МТППК). В новом расписании, действующем с 12 декабря, дневные «окна» стали меньше, а теперь снова образуется перерыв с 12:40 до 13:20 в сторону Москвы и с 13:55 до 15:10 в сторону Крюково.

Для улучшения качества обслуживания пассажиров с 12 января поменяются остановки у поездов Крюково — Москва отправлением в 8:02 и Москва — Конаково отправлением в 7:48, информирует МТППК, — назначена остановка на станции Моссельмаш, отменена на Рижской. Ночному поезду Подсолнечная — Москва отправлением в 23:09 назначили остановку в Подрезково, а «Ласточке» отправлением из Твери в 8:12 — в Завидово.

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Обсуждение
леонид ханбеков
Вчера, 13:03
до Солнечногорска хоть Маршрутное такси # 312 стала работать на льготной основе.

Андрей Googmen
Вчера, 13:52
что и следовало ожидать.
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