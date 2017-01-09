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Руководство «Микрона» снялось в клипе на музыку Джастина Тимберлейка 09.01.2017 ZELENOGRAD.RU

Под новый год на зеленоградском заводе микросхем сделали клип о том, как «классно» работать на «Микроне». В клипе запевает топ-менеджмент предприятия, включая генерального директора. Музыку для корпоративной песни взяли из хита Джастина Тимберлейка.

«Я сотрудник на „Микроне“! Новый чип мы изготовим! И Китай мы перегоним!», — поёт генеральный директор Гульнара Хасьянова. «Класс! Класс! Класс!» — подхватывает коллектив. «Я НИИМЭ всю жизнь люблю», поёт заместитель генерального директора одноименного предприятия Николай Шелепин, а начальник кристального производства Сергей Ранчин ловко играет с колодой банковских и транспортных карт производства «Микрона».

Поют зеленоградские микроэлектронщики на музыку из хита американского певца Джастина Тимберлейка Can't stop the feeling.

Видео: Дмитрий Океей / Youtube
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Обсуждение
Max Petrov
Вчера, 21:03
Судя по натужным лицам работяг в ролике - работать там не так хорошо как в песне!))) Как организатор нескольких корпоративов - клянусь - все танцуют, потому что: "Если не будут брать билеты - отключим газ! (с) Для чего это снимать? Обычно такое снимают либо для тимбилдинга - но я сомневаюсь что этот позор сильно объединит персонал - ну разве что общий стыд заставить их поменьше трепаться в курилке?))) Либо для руководства, чтобы оно своими глазами видело как хорошо живет коллектив! Но это опять же обман, потому как в вакансиях зарплата 30 000 - кого вы обманываете??!!! Если это для привлечения сотрудников - тогда первый вопрос соискателя очевидно будет: "А за 30 000 это я еще и петь и плясать радостные песни должен?"))) Нафиг - лучше в ростикс.
Новый чип мы готовим, и китай мы перегоним - припев на все времена!))) Советовал бы добавить строчку: Госзаказы и откаты - класс, класс, класс!))) - тоже универсальная.
Стремные тетьки и пышнобрюхие мужики в клипе - кошмар - если у Вас нету денег на клип хотя-бы с актерами из Пердей - кому Вы втюхиваете, что у Вас там классно?)) На редкость блевотная вещь получилась. Был об организации лучшего мнения. Если бы Тимберлейк умер - он бы сейчас вертелся в гробу! ИМХО.
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