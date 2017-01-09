Под новый год на зеленоградском заводе микросхем сделали клип о том, как «классно» работать на «Микроне». В клипе запевает топ-менеджмент предприятия, включая генерального директора. Музыку для корпоративной песни взяли из хита Джастина Тимберлейка.
«Я сотрудник на „Микроне“! Новый чип мы изготовим! И Китай мы перегоним!», — поёт генеральный директор Гульнара Хасьянова. «Класс! Класс! Класс!» — подхватывает коллектив. «Я НИИМЭ всю жизнь люблю», поёт заместитель генерального директора одноименного предприятия Николай Шелепин, а начальник кристального производства Сергей Ранчин ловко играет с колодой банковских и транспортных карт производства «Микрона».
Поют зеленоградские микроэлектронщики на музыку из хита американского певца Джастина Тимберлейка Can't stop the feeling.
- 20 лет работы!
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Зимний уход за зубами.
Сейчас актуально.
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Настоящая русская
баня на дровах.
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Новый "Крутышка"
в ТК "Панфиловский"
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все для пэчворка
декупажа, украшений
Новый чип мы готовим, и китай мы перегоним - припев на все времена!))) Советовал бы добавить строчку: Госзаказы и откаты - класс, класс, класс!))) - тоже универсальная.
Стремные тетьки и пышнобрюхие мужики в клипе - кошмар - если у Вас нету денег на клип хотя-бы с актерами из Пердей - кому Вы втюхиваете, что у Вас там классно?)) На редкость блевотная вещь получилась. Был об организации лучшего мнения. Если бы Тимберлейк умер - он бы сейчас вертелся в гробу! ИМХО.