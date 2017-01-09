Под новый год на зеленоградском заводе микросхем сделали клип о том, как «классно» работать на «Микроне». В клипе запевает топ-менеджмент предприятия, включая генерального директора. Музыку для корпоративной песни взяли из хита Джастина Тимберлейка.

«Я сотрудник на „Микроне“! Новый чип мы изготовим! И Китай мы перегоним!», — поёт генеральный директор Гульнара Хасьянова. «Класс! Класс! Класс!» — подхватывает коллектив. «Я НИИМЭ всю жизнь люблю», поёт заместитель генерального директора одноименного предприятия Николай Шелепин, а начальник кристального производства Сергей Ранчин ловко играет с колодой банковских и транспортных карт производства «Микрона».

Поют зеленоградские микроэлектронщики на музыку из хита американского певца Джастина Тимберлейка Can't stop the feeling.