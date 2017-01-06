В ночь с 6 на 7 января продлён режим работы нескольких зеленоградских маршрутов. До трёх часов ночи будут ходить автобусы 11, 15, 19, 400-й «Поостановочный» и 400Т (станция метро «Тушинская»).
Также для развоза зеленоградцев дополнительные автобусы подадут к храмам. К окончанию рождественского богослужения у Филаретовской церкви горожан будут ждать автобусы 9, 11 и 29-го маршрутов, от Никольского храма посетителей будут развозить автобусы № 1, 2, 12 и 19, сообщает префектура.
Алька Зеленоградка
За окном -30, АМЧС предупреждает о -35 !!! Но Водителей автобусов до 3-х часов ночи на морозе держат!!! Какие "молодцы".
Барри
Святая вода вдвойне святей, если страдать
Андрей Л*****
За окном -30, АМЧС предупреждает о -35 !!! Но Водителей автобусов до 3-х часов ночи на морозе держат!!! Какие "молодцы".Так во славу же божью.
Святая вода вдвойне святей, если страдатьЭх, жаль сейчас не крещение. Такие морозы зря пропадают.
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