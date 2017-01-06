В ночь с 6 на 7 января продлён режим работы нескольких зеленоградских маршрутов. До трёх часов ночи будут ходить автобусы 11, 15, 19, 400-й «Поостановочный» и 400Т (станция метро «Тушинская»).

Также для развоза зеленоградцев дополнительные автобусы подадут к храмам. К окончанию рождественского богослужения у Филаретовской церкви горожан будут ждать автобусы 9, 11 и 29-го маршрутов, от Никольского храма посетителей будут развозить автобусы № 1, 2, 12 и 19, сообщает префектура.