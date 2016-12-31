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В главном корпусе поликлиники № 201 открылась льготная аптека 31.12.2016 ZELENOGRAD.RU

Аптечный пункт для льготников в преддверии Нового года открылся в корпусе 2042 — основном здании городской поликлиники № 201.

Как рассказали Zelenograd.ru в учреждении, такой пункт в главном корпусе уже работал, но по техническим причинам был закрыт. В итоге пациенты были вынуждены ездить за лекарствами в другие филиалы клиники. Теперь льготники вновь могут получить выписанные им препараты, не покидая здания.

Главврач поликлиники № 201 Екатерина Сваровски (справа) вместе с заведующей новой аптекой перерезала ленточку, положив конец долгому ожиданию
Городская поликлиника № 201 / vk.com/gp_201

О том, что в корпусе 2042 восстановят аптечный пункт для своих клиентов, медучреждение сообщило в октябре. Изначально планировали открыть его в течение месяца, но ремонт затянулся до Нового года. Так что для сотрудников поликлиники и её посетителей перерезание ленточки стало большим событием. Правда, первые бесплатные лекарства по льготным рецептам больные смогут получить в новом аптечном киоске лишь после праздников — с 9 января.

Пункт предназначен исключительно для пациентов, прикреплённых к головному учреждению 201-й поликлиники. Остальные получают бесплатные лекарства в своих филиалах, которые находятся в корпусах 225, 911 и 1460 и располагают собственными аптечными киосками для льготников.

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