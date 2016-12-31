О том, что в корпусе 2042 восстановят аптечный пункт для своих клиентов, медучреждение сообщило в октябре. Изначально планировали открыть его в течение месяца, но ремонт затянулся до Нового года. Так что для сотрудников поликлиники и её посетителей перерезание ленточки стало большим событием. Правда, первые бесплатные лекарства по льготным рецептам больные смогут получить в новом аптечном киоске лишь после праздников — с 9 января.

Пункт предназначен исключительно для пациентов, прикреплённых к головному учреждению 201-й поликлиники. Остальные получают бесплатные лекарства в своих филиалах, которые находятся в корпусах 225, 911 и 1460 и располагают собственными аптечными киосками для льготников.