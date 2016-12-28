«Вы будете брать деньги за билет?» — спрашивает пассажир и протягивает контролёру сумку с мелочью на 179 рублей, пытаясь оплатить проезд от Крюково до Петровско-Разумовской. Контролёр не хочет отсчитывать монеты и требует, чтобы это сделал сам пассажир, после чего начинается длительный спор с участием других пассажиров.
Кто прав, автор видео или контролёр МТППК — такой опрос устроили в группе «Ленинградское направление» ВКонтакте.
«Автор конечно упырь, но контролёр обязан был принять деньги» — «Так контролёр и не отказывался их [деньги] принять», спорят в комментариях и апеллируют к закону. «Вот прекратят оформление билетов в вагоне, кому лучше от этого будет. Если бы он такой финт сделал в очереди в кассу — вполне допускаю, что отхватил бы в ухо от сзади стоящих», — добавляет один из комментирующих.
С точки зрения закона продавец не имеет право отказать в продаже из-за того, что у покупателя есть только монеты мелкого достоинства — обоснованное мнение юристов на этот счёт приводит, например, газета «Аргументы и Факты». В случае отказа действия продавца подпадают под административную ответственность: по статье 14.15 КоАП РФ за нарушение правил продажи отдельных видов товаров ему самому грозит штраф от одной тысячи до трёх тысяч рублей.
Иногда и железная дорога расплачивается мелочью. Один из пассажиров рассказал такую историю: «Хотел абонемент на „Тройку“ записать в автомате в Крюково, засунул в него 2500 бумажками, он выдал ошибку и мне пришлось нажать отмену. Вот это был „джекпот“ — мелочь всё сыпалась и сыпалась. Хорошо рюкзак был с собой, я все сгреб и пошёл в кассу».
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