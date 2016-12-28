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Кассир в электричке отказался брать оплату за билет мелочью. Видео 28.12.2016 ZELENOGRAD.RU

«Вы будете брать деньги за билет?» — спрашивает пассажир и протягивает контролёру сумку с мелочью на 179 рублей, пытаясь оплатить проезд от Крюково до Петровско-Разумовской. Контролёр не хочет отсчитывать монеты и требует, чтобы это сделал сам пассажир, после чего начинается длительный спор с участием других пассажиров.

Кто прав, автор видео или контролёр МТППК — такой опрос устроили в группе «Ленинградское направление» ВКонтакте.

Артем Дудочкин / youtube.com

«Автор конечно упырь, но контролёр обязан был принять деньги» — «Так контролёр и не отказывался их [деньги] принять», спорят в комментариях и апеллируют к закону. «Вот прекратят оформление билетов в вагоне, кому лучше от этого будет. Если бы он такой финт сделал в очереди в кассу — вполне допускаю, что отхватил бы в ухо от сзади стоящих», — добавляет один из комментирующих.

С точки зрения закона продавец не имеет право отказать в продаже из-за того, что у покупателя есть только монеты мелкого достоинства — обоснованное мнение юристов на этот счёт приводит, например, газета «Аргументы и Факты». В случае отказа действия продавца подпадают под административную ответственность: по статье 14.15 КоАП РФ за нарушение правил продажи отдельных видов товаров ему самому грозит штраф от одной тысячи до трёх тысяч рублей.

Иногда и железная дорога расплачивается мелочью. Один из пассажиров рассказал такую историю: «Хотел абонемент на „Тройку“ записать в автомате в Крюково, засунул в него 2500 бумажками, он выдал ошибку и мне пришлось нажать отмену. Вот это был „джекпот“ — мелочь всё сыпалась и сыпалась. Хорошо рюкзак был с собой, я все сгреб и пошёл в кассу».

А вы как считаете, пассажир прав?
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Обсуждение
Майкл Маерс
Вчера, 21:11
В супермаркете Проспект я для прикола покупал квас за 820 десятикопеечных монет.Они не хотели продавать и тогда я предложил им вызвать полицию.Тогда они вызвали начальника охраны не зная,что это мой друган и продали мне квас.
Rescuer Kozlov
Вчера, 22:31
А о чем вообще спор?

Фдеральный закон 86-ФЗ:

Статья 30. Банкноты и монета Банка России являются безусловными обязательствами Банка России и обеспечиваются всеми его активами.
Банкноты и монета Банка России обязательны к приему по нарицательной стоимости при осуществлении всех видов платежей, для зачисления на счета, во вклады и для перевода на всей территории Российской Федерации.
Геннадий Иванов
4 часа назад
Я продавцам, сразу говорю - вы, что, против Российских денег? Сразу язык засовывают…
Катя Н
1 минуту назад
я считаю не прав - он сделал это, чтобы поглумиться, задерживая работу контролера..почему тот должден стоять и считать полдня эту мелочь? надо запретить оплачивать мелочью более 50 рублей, имхо.
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