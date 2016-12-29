В районе Крюково живут более ста одиноких ветеранов — тружеников тыла, которым от 85 до 99 лет. Их никто не поздравит, кроме соцработника. Волонтеры предлагают принести для них открытку, гостинец или сувенир. У властей такой статьи в бюджете нет.

«Эти люди прожили долгую жизнь, восстанавливали страну после войны, строили и развивали наш город, делали очень многое для нашего будущего. Мы решили совместно с социальной защитой поздравить долгожителей района Крюково, — рассказали Zelenograd.ru инициаторы акции, жители Крюково, — и призываем присоединиться».

Как это сделать? Есть несколько вариантов. Написать поздравление с Новым годом и Рождеством и прислать его по адресу krukovo18@mail.ru или в группу объединения. Волонтеры сами купят открытки и передадут ваше поздравление. Можно принести открытку в пункт приема поздравлений, он находится по адресу: корпус 1557, 5 подъезд, штаб народной дружины района Крюково, домофон 111. Прием с 15:00 до 17:00 и с 19:00 до 21:00. 31 декабря и 1 января — по согласованию по телефону 8-985-207-22-49. Принимаются не только открытки, но и подарки: детские поделки, рисунки, новогодние украшения — любые памятные вещи. Из гостинцев лучше всего передать чай, конфеты и печенье. «Мандарины мы решили покупать сами, чтобы не испортились при хранении», отметили в объединении. Из принесенных гостинцев (чай, конфеты и печенье), поделок, рисунков, открыток будут сформированы

подарки для долгожителей. Сбор проходит до 5 января.



Инициаторы акции готовы принять новые идеи поздравлений и помощи одиноким ветеранам, готовы к сотрудничеству с организациями. Пока речь идет только о Крюково (клуб создали в «новом» городе), но такую практику можно распространить на весь Зеленоград.



Накануне жительница 14 микрорайона, занимающаяся общественной работой, попросила управу помочь с подарками для одиноких тружеников тыла. «У меня в списке 126 человек от 85 до 99 лет, — сказала женщина на встрече в управе. — Я их поздравляю [с праздниками] по телефону, но можно же подарить подарок — цветы и коробку конфет». Глава управы Андрей Журавлев объяснил, что в бюджет управ такие расходы не заложены, эти полномочия возложены на социальные службы. Глава управы добавил, что готов купить несколько коробок конфет на свои деньги.

Государственные подарки положены только в юбилейные годы ветеранам Великой Отечественной войны от 90 лет и старше — им вручают открытку с персональными поздравлениями президента России и сервиз с государственной символикой. В социальных службах говорят, что бюджетных средств на подарки другим ветеранам нет, часто социальные работники поздравляют их на свои личные деньги.