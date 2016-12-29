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Поздравить одиноких стариков с Новым годом и Рождеством. Инициатива жителей Крюково 29.12.2016 ZELENOGRAD.RU

В районе Крюково живут более ста одиноких ветеранов — тружеников тыла, которым от 85 до 99 лет. Их никто не поздравит, кроме соцработника. Волонтеры предлагают принести для них открытку, гостинец или сувенир. У властей такой статьи в бюджете нет.

«Эти люди прожили долгую жизнь, восстанавливали страну после войны, строили и развивали наш город, делали очень многое для нашего будущего. Мы решили совместно с социальной защитой поздравить долгожителей района Крюково, — рассказали Zelenograd.ru инициаторы акции, жители Крюково, — и призываем присоединиться».

Как это сделать? Есть несколько вариантов. Написать поздравление с Новым годом и Рождеством и прислать его по адресу krukovo18@mail.ru или в группу объединения. Волонтеры сами купят открытки и передадут ваше поздравление. Можно принести открытку в пункт приема поздравлений, он находится по адресу: корпус 1557, 5 подъезд, штаб народной дружины района Крюково, домофон 111. Прием с 15:00 до 17:00 и с 19:00 до 21:00. 31 декабря и 1 января — по согласованию по телефону 8-985-207-22-49. Принимаются не только открытки, но и подарки: детские поделки, рисунки, новогодние украшения — любые памятные вещи. Из гостинцев лучше всего передать чай, конфеты и печенье. «Мандарины мы решили покупать сами, чтобы не испортились при хранении», отметили в объединении. Из принесенных гостинцев (чай, конфеты и печенье), поделок, рисунков, открыток будут сформированы
подарки для долгожителей. Сбор проходит до 5 января.

Инициаторы акции готовы принять новые идеи поздравлений и помощи одиноким ветеранам, готовы к сотрудничеству с организациями. Пока речь идет только о Крюково (клуб создали в «новом» городе), но такую практику можно распространить на весь Зеленоград.

Накануне жительница 14 микрорайона, занимающаяся общественной работой, попросила управу помочь с подарками для одиноких тружеников тыла. «У меня в списке 126 человек от 85 до 99 лет, — сказала женщина на встрече в управе. — Я их поздравляю [с праздниками] по телефону, но можно же подарить подарок — цветы и коробку конфет». Глава управы Андрей Журавлев объяснил, что в бюджет управ такие расходы не заложены, эти полномочия возложены на социальные службы. Глава управы добавил, что готов купить несколько коробок конфет на свои деньги.

Государственные подарки положены только в юбилейные годы ветеранам Великой Отечественной войны от 90 лет и старше — им вручают открытку с персональными поздравлениями президента России и сервиз с государственной символикой. В социальных службах говорят, что бюджетных средств на подарки другим ветеранам нет, часто социальные работники поздравляют их на свои личные деньги.

Поддержите ли вы лично инициативу с поздравлением одиноких стариков?
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Обсуждение
Анатоль Басманов
Вчера, 18:49
Чем дальше уходят от нас даты наших праздников из прошлого, тем тягостнее воспоминание о них. На фоне мантр власти о том, что социальные приоритеты по отношению к ветеранам остаются в поле зрения этой власти, тем печальнее картина в действительности. Сокращены сроки пребывания в санаториях по льготным путёвкам с 24 до 18 дней, по федеральному закону вместо ежегодных путёвок для пенсионеров (по лечебным показаниям) перешли на раз в два года, опустела казна местных органов самоуправления на местах до неприличного минимума помощи, жадность торговых сетей в городе в оказании благотворительной помощи инвалидам и малоимущим запредельна. Даже наш президент нашёл подходящие слова, отказав лидеру фракции КПРФ в Госдуме о вспомоществовании детям войны. Да мы всё стерпим. Но как смотрятся эти дети войны со стороны в магазинах, являясь немым укором депутатам ЕР, которые четыре раза не подали ни одного голоса за законопроект о детях войны при голосовании в думе. Мы не жалуемся, но когда математик Зурабов, будучи министром, продвигал свой закон о пенсиях с коэфициентом от 0,7 до 1,2 от заработка исчисления её при выходе на пенсию по возрасту, сумел довести её до 0,52 это надо поставить ему в заслугу со знаком минус. Так же как и сейчас не поднимается вопрос о доведения пенсии до 40% от средней зарплаты по Москве. Кому обращён этот пост? К вам молодым. Если вы будете жить по инерции, то вас ждут все те радости, которые вы читаете...
Валерия """
Вчера, 19:25
А нельзя ли "отпилить" кусочек от высотного новогоднего фейерверка? На сто ( всего лишь) новогодних продуктовых корзинок? От государства,- с любовью, заботой, благодарностью и почтением возрасту. А открытками и сувенирами сыт не будешь.

Поздравим. Обязательно!
Владимир Соколов
Вчера, 19:32
Дорогие друзья!
Уделите 3 минуты старикам и напишите им поздравление.
Хоть тут, хоть в специальной теме.
https://vk.com/topic-136341804_34816905
Это самый больной вопрос сейчас.
Заранее спасибо.
Андрей Л*****
4 часа назад
Если вы будете жить по инерции, то вас ждут все те радости, которые вы читаете...
Что вы такой пессимист? Я вот настроен наоборот оптимистично и позитивно, до пенсии мы не доживем, сдохнем раньше, спасибо нашему дорогому Владимиру Владимировичу!
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