Компания «Современные информационные технологии» из Екатеринбурга обошла в аукционе на право наполнять официальные сайты зеленоградских районов традиционных местных издателей, в частности «Зеленоград сегодня» и «41». Теперь уральский предприниматель ищет местных подрядчиков для выполнения контракта.
Директор «Современных информационных технологий» Александр Аброськин рассказал Zelenograd.ru, что «хорошо знает Зеленоград». Источник в префектуре подтвердил, что Аброськин не первый год интересуется Зеленоградом. «Мы хорошо понимаем, как работает журналистика, как запускать краткосрочные проекты в регионах, мы успешно прошли около десяти губернаторский кампаний», — отметил Аброськин.
Предприниматель сам планирует заниматься сайтами управ, их продвижением в соцсетях, а радиоэфиры отдать местному подрядчику. «Мы понимаем, что техническое задание готовили под местную радиокомпанию, — сказал Аброськин. — Это наполовину государственная компания (на самом деле учредители „Зеленоград сегодня“ физические лица — Zelenograd.ru), и наличие у неё сайта с ценами является, по сути, договором публичной оферты. Если мы обратимся к ним с запросом о стоимости оказании конкретной услуги по производству ролика в эфире и нам откажут (а нам, скорее всего, откажут) — мы пойдем в суд и антимонопольную службу. Если „Зеленоград сегодня“ оказывает эту услугу, они по закону обязаны пойти навстречу». Генеральный директор радиокомпании «Зеленоград сегодня» Анатолий Кузнецов не стал комментировать ситуацию с аукционом.
На радиопрограммы и районные сайты из городского бюджета выделили 4,3 миллиона рублей, уральская компания снизила начальную цену до 3,5 млн.
Работа Александра Аброськина на медиарынке Урала связана, в частности, с нарушением закона. Он подозревался во взломе электронной почты общественников и журналистов Челябинска. Год назад екатеринбургский суд заочно арестовал его по обвинению в неправомерном доступе к компьютерной информации (часть 3 статьи 272 УК РФ). По версии следствия, Аброськин передал личную переписку двух людей бывшему вице-губернатору Челябинской области Николаю Сандакову. В июле его экстрадировали из Болгарии. На суде он рассказал, что его компания занималась мониторингом медиасреды региона и «изменением информационного фона», пишет Znak.com. По словам Аброськина, уголовное дело в отношении него закрыто. «Все на свободе, все выезжают в командировки», сказал он.
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Не знаю как в этом году, давно уже не слежу, но раньше компания приближенная к Префектуре выигрывала поддержку их сайта за миллионов 5 на год. И на аукционе за поддержку сайт управ могла падать до нуля, беря в нагрузку (видимо такие договоренности были), не оставляя шансов небольшим предпринимателям. Фактически монополизировала рынок, отстраняя конкурентов.
https://www.znak.com/2016-10-26/doproshennyy_v_ramkah_dela_sandakova_programmist_po_polnoy_vospolzovalsya_pravom_ne_davat_pokazaniya
Хороший человек, порядочный: влез в чужую почту, продал информацию... деньги не пахнут. Сначала хакер Resetmail, а теперь "Зеленоград сегодня" должен ему всё делать?